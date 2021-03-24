https://ria.ru/20210324/demokratiya-1602708143.html

Блинкен назвал главную угрозу демократии

Блинкен назвал главную угрозу демократии

Главной угрозой западной демократии является потеря доверия населения к ее способности решить существующие проблемы, заявил в среду госсекретарь США Энтони... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T19:29

2021-03-24T19:29

2021-03-24T19:29

энтони блинкен

нато

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Главной угрозой западной демократии является потеря доверия населения к ее способности решить существующие проблемы, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."Самой большой угрозой нашим демократиям является не то, что они несовершенны, они всегда таковыми были, самой большой угрозой является то, что наши граждане теряют веру в способность демократии разобраться с ее недостатками и реализовать обещание о построении более идеального сообщества", - сказал Блинкен, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Он отметил, что в числе проблем, перед которыми стоит демократии в США и других странах сегодня – неравенство, систематический расизм и политическая поляризация. "Все это делает наши демократии менее стойкими", - сказал Блинкен.

https://ria.ru/20210324/sanktsii-1602659246.html

сша

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энтони блинкен, нато, сша, в мире