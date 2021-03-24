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"Хочу такого же карапузика": Бузова пообещала родителям подарить внука
"Хочу такого же карапузика": Бузова пообещала родителям подарить внука
Певица и телеведущая Ольга Бузова в честь дня рождения ее мамы разместила в сторис Instagram детский снимок и написала, что планирует порадовать родителей... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T15:19
2021-03-24T15:19
2021-03-24T15:19
давид манукян (dava)
дмитрий тарасов
шоубиз
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ольга бузова
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова в честь дня рождения ее мамы разместила в сторис Instagram детский снимок и написала, что планирует порадовать родителей внуком или внучкой. В ленте 35-летняя телеведущая опубликовала еще один пост, в котором пожелала маме здоровья и счастья, а также поблагодарила их с родителями за все, что они сделали для нее и младшей сестры Анны."Воспитание, учеба, путешествия, возможность видеть другие страны уже в пять лет (и учиться в первом классе в пять, а английский с трех лет). Спасибо за правильные ценности, спасибо, что научила меня не сдаваться и за то, что ты принимаешь мой выбор и поддерживаешь", — обратилась к маме Ольга. В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям и отметили, что мама Бузовой "очень молодо выглядит". Певица не раз рассказывала, что хочет стать мамой. Однако пока построить семью у нее не получается. После расставания с последним молодым человеком, блогером Давидом Манукяном (Dava), Бузова призналась, что он не планировал заводить с ней детей. Считал, что ему рано.Хотя ранее ее бывший муж (были в браке с 2012 по 2016 годы. — Прим. ред.), футболист Дмитрий Тарасов, наоборот, заявил в одном из интервью, что одной из причин их развода как раз стало нежелание Ольги Бузовой становиться матерью.
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давид манукян (dava), дмитрий тарасов, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ольга бузова
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова в честь дня рождения ее мамы разместила в сторис Instagram детский снимок и написала, что планирует порадовать родителей внуком или внучкой.
"Мама, спасибо за жизнь! Хочу теперь такого же карапузика подарить себе, вам с папой и миру", — поделилась планами Бузова.
В ленте 35-летняя телеведущая опубликовала
еще один пост, в котором пожелала маме здоровья и счастья, а также поблагодарила их с родителями за все, что они сделали для нее и младшей сестры Анны.
"Воспитание, учеба, путешествия, возможность видеть другие страны уже в пять лет (и учиться в первом классе в пять, а английский с трех лет). Спасибо за правильные ценности, спасибо, что научила меня не сдаваться и за то, что ты принимаешь мой выбор и поддерживаешь", — обратилась к маме Ольга.
В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям и отметили, что мама Бузовой "очень молодо выглядит".
Певица не раз рассказывала, что хочет стать мамой. Однако пока построить семью у нее не получается. После расставания с последним молодым человеком, блогером Давидом Манукяном (Dava), Бузова призналась
, что он не планировал заводить с ней детей. Считал, что ему рано.
"Хотела от любимого мужчины, но, когда хочет один человек, сделать это сложно", — поделилась историей Ольга.
Хотя ранее ее бывший муж (были в браке с 2012 по 2016 годы. — Прим. ред.), футболист Дмитрий Тарасов, наоборот, заявил
в одном из интервью, что одной из причин их развода как раз стало нежелание Ольги Бузовой становиться матерью.