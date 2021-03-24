Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210324/buzova-1602630847.html
"Хочу такого же карапузика": Бузова пообещала родителям подарить внука
"Хочу такого же карапузика": Бузова пообещала родителям подарить внука
Певица и телеведущая Ольга Бузова в честь дня рождения ее мамы разместила в сторис Instagram детский снимок и написала, что планирует порадовать родителей... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T15:19
2021-03-24T15:19
давид манукян (dava)
дмитрий тарасов
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
ольга бузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156277/75/1562777501_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d83ad6457b22da40436ad83e4a3494cb.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова в честь дня рождения ее мамы разместила в сторис Instagram детский снимок и написала, что планирует порадовать родителей внуком или внучкой. В ленте 35-летняя телеведущая опубликовала еще один пост, в котором пожелала маме здоровья и счастья, а также поблагодарила их с родителями за все, что они сделали для нее и младшей сестры Анны."Воспитание, учеба, путешествия, возможность видеть другие страны уже в пять лет (и учиться в первом классе в пять, а английский с трех лет). Спасибо за правильные ценности, спасибо, что научила меня не сдаваться и за то, что ты принимаешь мой выбор и поддерживаешь", — обратилась к маме Ольга. В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям и отметили, что мама Бузовой "очень молодо выглядит". Певица не раз рассказывала, что хочет стать мамой. Однако пока построить семью у нее не получается. После расставания с последним молодым человеком, блогером Давидом Манукяном (Dava), Бузова призналась, что он не планировал заводить с ней детей. Считал, что ему рано.Хотя ранее ее бывший муж (были в браке с 2012 по 2016 годы. — Прим. ред.), футболист Дмитрий Тарасов, наоборот, заявил в одном из интервью, что одной из причин их развода как раз стало нежелание Ольги Бузовой становиться матерью.
https://ria.ru/20210317/buzova-1601533693.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156277/75/1562777501_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_ad3b8dc3f5f81adfcc0e8ece3d62da5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
давид манукян (dava), дмитрий тарасов, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ольга бузова

"Хочу такого же карапузика": Бузова пообещала родителям подарить внука

15:19 24.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова в честь дня рождения ее мамы разместила в сторис Instagram детский снимок и написала, что планирует порадовать родителей внуком или внучкой.
© Фото : buzova86 Скрин сторис из инстаграма Ольги Бузовой
Скрин сторис из инстаграма Ольги Бузовой - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Фото : buzova86
Скрин сторис из инстаграма Ольги Бузовой
"Мама, спасибо за жизнь! Хочу теперь такого же карапузика подарить себе, вам с папой и миру", — поделилась планами Бузова.
В ленте 35-летняя телеведущая опубликовала еще один пост, в котором пожелала маме здоровья и счастья, а также поблагодарила их с родителями за все, что они сделали для нее и младшей сестры Анны.
"Воспитание, учеба, путешествия, возможность видеть другие страны уже в пять лет (и учиться в первом классе в пять, а английский с трех лет). Спасибо за правильные ценности, спасибо, что научила меня не сдаваться и за то, что ты принимаешь мой выбор и поддерживаешь", — обратилась к маме Ольга.
В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям и отметили, что мама Бузовой "очень молодо выглядит".
Певица не раз рассказывала, что хочет стать мамой. Однако пока построить семью у нее не получается. После расставания с последним молодым человеком, блогером Давидом Манукяном (Dava), Бузова призналась, что он не планировал заводить с ней детей. Считал, что ему рано.
"Хотела от любимого мужчины, но, когда хочет один человек, сделать это сложно", — поделилась историей Ольга.
Хотя ранее ее бывший муж (были в браке с 2012 по 2016 годы. — Прим. ред.), футболист Дмитрий Тарасов, наоборот, заявил в одном из интервью, что одной из причин их развода как раз стало нежелание Ольги Бузовой становиться матерью.
Премьера фильма Стрельцов - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 02:40Шоубиз
"Ты беременна?" Бузова озадачила поклонников снимком кабинета гинеколога
 
ШоубизДавид Манукян (Dava)Дмитрий ТарасовШоу-бизнесЗнаменитостизвездыОльга Бузова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
04:24Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
04:19Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели
04:13Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
04:09Возможно ли двойное заражение COVID-19?
03:47Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России
03:15Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
03:10МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
03:06США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
02:58"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
02:26CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
02:17Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
02:10Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
02:08Врач назвал срок годности антисептика
02:05Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
02:04Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
01:52Япония заявила о возможном пуске КНДР баллистической ракеты
01:50Число случаев заболевания COVID-19 в США превысило 30 миллионов
01:28Названы три простых способа уменьшить риск возникновения рака
01:16В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну
Лента новостейМолния