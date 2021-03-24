https://ria.ru/20210324/buzova-1602630847.html

"Хочу такого же карапузика": Бузова пообещала родителям подарить внука

"Хочу такого же карапузика": Бузова пообещала родителям подарить внука

Певица и телеведущая Ольга Бузова в честь дня рождения ее мамы разместила в сторис Instagram детский снимок и написала, что планирует порадовать родителей... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T15:19

2021-03-24T15:19

2021-03-24T15:19

давид манукян (dava)

дмитрий тарасов

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

ольга бузова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156277/75/1562777501_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d83ad6457b22da40436ad83e4a3494cb.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова в честь дня рождения ее мамы разместила в сторис Instagram детский снимок и написала, что планирует порадовать родителей внуком или внучкой. В ленте 35-летняя телеведущая опубликовала еще один пост, в котором пожелала маме здоровья и счастья, а также поблагодарила их с родителями за все, что они сделали для нее и младшей сестры Анны."Воспитание, учеба, путешествия, возможность видеть другие страны уже в пять лет (и учиться в первом классе в пять, а английский с трех лет). Спасибо за правильные ценности, спасибо, что научила меня не сдаваться и за то, что ты принимаешь мой выбор и поддерживаешь", — обратилась к маме Ольга. В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям и отметили, что мама Бузовой "очень молодо выглядит". Певица не раз рассказывала, что хочет стать мамой. Однако пока построить семью у нее не получается. После расставания с последним молодым человеком, блогером Давидом Манукяном (Dava), Бузова призналась, что он не планировал заводить с ней детей. Считал, что ему рано.Хотя ранее ее бывший муж (были в браке с 2012 по 2016 годы. — Прим. ред.), футболист Дмитрий Тарасов, наоборот, заявил в одном из интервью, что одной из причин их развода как раз стало нежелание Ольги Бузовой становиться матерью.

https://ria.ru/20210317/buzova-1601533693.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид манукян (dava), дмитрий тарасов, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ольга бузова