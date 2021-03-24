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Берлускони вновь госпитализировали
Берлускони вновь госпитализировали
Лидер партии "Вперед Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони был вновь госпитализирован, заявил во вторник адвокат политика Федерико Чеккони. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T12:22
2021-03-24T12:49
сильвио берлускони
милан
италия
в мире
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РИМ, 24 мар - РИА Новости, Сергей Старцев. Лидер партии "Вперед Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони был вновь госпитализирован, заявил во вторник адвокат политика Федерико Чеккони."В связи с проблемами со здоровьем с утра понедельника Берлускони госпитализирован", - сообщил юрист в начале очередного заседания суда Милана по так называемому "делу Руби", в рамках которого патриарх итальянской политики обвиняется в даче ложных показаний и подкупе свидетелей.Берлускони не присутствовал и на предыдущем заседании в рамках миланского процесса 27 января. Тогда Чеккони уведомил суд, что 84-летнему политику, который ранее побывал в больнице из-за проблем с сердцем, предписан "абсолютный отдых". Тогда адвокат представил соответствующую справку лечащего врача.В ходе сегодняшнего выступления Чеккони обратил внимание на то, что имеет место "своеобразный процессуальный мониторинг состояния здоровья" его подзащитного.В последний раз Берлускони был госпитализирован 11 февраля. Тогда он провел одну ночь в больнице после падения в своей римской резиденции. 15 января экс-премьер был выписан из кардиологической клиники в Монако, куда попал из-за аритмии сердца.В прошлом году известный политик перенес COVID-19. О его заражении стало известно 2 сентября. Вскоре он был госпитализирован в миланскую больницу San Raffaele с симптомами двусторонней пневмонии. В клинике экс-премьер провел десять дней. Сам он назвал эту болезнь "самым опасным испытанием в жизни".
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сильвио берлускони, милан, италия, в мире

Берлускони вновь госпитализировали

12:22 24.03.2021 (обновлено: 12:49 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
РИМ, 24 мар - РИА Новости, Сергей Старцев. Лидер партии "Вперед Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони был вновь госпитализирован, заявил во вторник адвокат политика Федерико Чеккони.
"В связи с проблемами со здоровьем с утра понедельника Берлускони госпитализирован", - сообщил юрист в начале очередного заседания суда Милана по так называемому "делу Руби", в рамках которого патриарх итальянской политики обвиняется в даче ложных показаний и подкупе свидетелей.
Берлускони не присутствовал и на предыдущем заседании в рамках миланского процесса 27 января. Тогда Чеккони уведомил суд, что 84-летнему политику, который ранее побывал в больнице из-за проблем с сердцем, предписан "абсолютный отдых". Тогда адвокат представил соответствующую справку лечащего врача.
В ходе сегодняшнего выступления Чеккони обратил внимание на то, что имеет место "своеобразный процессуальный мониторинг состояния здоровья" его подзащитного.
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В последний раз Берлускони был госпитализирован 11 февраля. Тогда он провел одну ночь в больнице после падения в своей римской резиденции. 15 января экс-премьер был выписан из кардиологической клиники в Монако, куда попал из-за аритмии сердца.
В прошлом году известный политик перенес COVID-19. О его заражении стало известно 2 сентября. Вскоре он был госпитализирован в миланскую больницу San Raffaele с симптомами двусторонней пневмонии. В клинике экс-премьер провел десять дней. Сам он назвал эту болезнь "самым опасным испытанием в жизни".
 
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