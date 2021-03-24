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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20210324/belinskiy-1602635951.html
Белинский. Трибун-неудачник, замученный бедностью, чахоткой и женой
Белинский. Трибун-неудачник, замученный бедностью, чахоткой и женой
Он прожил только 37 лет. Успел познать успех трибуна и горечь хронической бедности. Аскет, но картежник. Семьянин, но страдает одиночеством. Множество друзей, но не очень верных ему. Любитель восторженных похвал и чудовищных проклятий как писателям, так и издателям. Личность, так и не нашедшая ни счастья, ни покоя.
2021-03-24T14:03
2021-03-24T14:03
подкаст "заговор классиков"
подкаст
российская империя
виктор ерофеев
литература
школа
искусство
история
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Белинский. Трибун-неудачник, замученный бедностью, чахоткой и женой
Он прожил только 37 лет. Успел познать успех трибуна и горечь хронической бедности. Аскет, но картежник. Семьянин, но страдает одиночеством. Множество друзей, но не очень верных ему. Любитель восторженных похвал и чудовищных проклятий как писателям, так и издателям. Личность, так и не нашедшая ни счастья, ни покоя.
audio/mpeg
Белинский. Трибун-неудачник, замученный бедностью, чахоткой и женой
Он прожил только 37 лет. Успел познать успех трибуна и горечь хронической бедности. Аскет, но картежник. Семьянин, но страдает одиночеством. Множество друзей, но не очень верных ему. Любитель восторженных похвал и чудовищных проклятий как писателям, так и издателям. Личность, так и не нашедшая ни счастья, ни покоя.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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5
4.7
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аудио, подкаст, российская империя, виктор ерофеев, литература, школа, искусство, история, образование - общество

Белинский. Трибун-неудачник, замученный бедностью, чахоткой и женой

14:03 24.03.2021
 
Подкаст "Заговор классиков"
Белинский. Трибун-неудачник, замученный бедностью, чахоткой и женой
Вчера, 14:03
Читать ria.ru в
Он прожил только 37 лет. Успел познать успех трибуна и горечь хронической бедности. Аскет, но картежник. Семьянин, но страдает одиночеством. Множество друзей, но не очень верных ему. Любитель восторженных похвал и чудовищных проклятий как писателям, так и издателям. Личность, так и не нашедшая ни счастья, ни покоя.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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