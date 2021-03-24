https://ria.ru/20210324/banknoty-1602615822.html

ЦБ не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых банкнот

ЦБ не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых банкнот

Центробанк не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых денежных купюр, такие решения он принимает сам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T12:28

2021-03-24T12:28

2021-03-24T13:03

центральный банк рф (цб рф)

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Центробанк не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых денежных купюр, такие решения он принимает сам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник ЦБ объявил о планах к 2025 году модернизировать банкнотный ряд - на купюрах появятся новые города. В частности, вместо Хабаровска на 5 тысячах будет изображен Екатеринбург. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что убрать достопримечательности города "будет большой ошибкой". Профессор Дальневосточного института управления Валерий Чудесов назвал причины смены изображения на Екатеринбург "неубедительными" для жителей региона. По его мнению, многие "болезненно воспринимают" такие перемены, а "сейчас Хабаровск очень "тонкошкурый"."Нет, ЦБ не должен советоваться с Кремлем при выборе банкнот абсолютно... И, конечно, почему те или иные города, это нужно спрашивать в Центробанке, не у нас", - ответил Песков на просьбу уточнить, советовался ли Центробанк с Кремлем в этом вопросе.

https://ria.ru/20210323/banknoty-1602546956.html

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центральный банк рф (цб рф), дмитрий песков, экономика