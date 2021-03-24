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Инициатива Новикомбанка получила поддержку госкорпораций
Инициатива Новикомбанка получила поддержку госкорпораций
Инициатива Новикомбанка по созданию механизма гарантированного заказа получила поддержку со стороны крупнейших корпораций, таких как "Ростех", "Роскосмос" и... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:26
2021-03-24T18:26
2021-03-24T18:26
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Инициатива Новикомбанка по созданию механизма гарантированного заказа получила поддержку со стороны крупнейших корпораций, таких как "Ростех", "Роскосмос" и "Росатом". Об этом, как сообщает банк, заявила на пленарном заседании форума "ГОСЗАКАЗ" председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. На пленарном заседании форума обсуждалась тема "Закупки высокотехнологичной отечественной продукции: опыт субъектов естественных монополий и госкорпораций". В дискуссии приняли участие зампредправительства РФ Юрий Борисов, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, генеральный директор АО "Концерн ВКО Алмаз-Антей" Ян Новиков и другие.Механизм гарантированного заказа, предусматривающий обязательства заказчика купить у отечественного производителя будущую продукцию с заранее определенными характеристиками, объемами и ценой, позволит привлечь инвестиции в проекты диверсификации предприятий. "Применение механизма не потребует дополнительных инвестиций со стороны государства, так как средства уже заложены для национальных проектов. При этом механизм обеспечит мультипликативный эффект для всей экономики – ведь при инвестициях в создание высокотехнологичной продукции внутри страны каждый вложенный сегодня рубль вернется в многократном размере в 2030 году за счет создания рабочих мест, уплаты налогов, увеличения ВВП, повышения производительности труда", - приводятся в сообщении банка слова Георгиевой. Предправления банка перечислила и другие меры, которые позволят увеличить объем инвестиций в проекты по импортозамещению и диверсификации. По ее словам, регуляторные послабления будут способствовать более активному инвестиционному процессу. Соответствующие предложения Новикомбанк направил в Банк России, Ассоциацию банков России и в подкомиссию комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность".
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россия, новикомбанк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости
. Инициатива Новикомбанка
по созданию механизма гарантированного заказа получила поддержку со стороны крупнейших корпораций, таких как "Ростех", "Роскосмос" и "Росатом".
Об этом, как сообщает банк, заявила на пленарном заседании форума "ГОСЗАКАЗ" председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
На пленарном заседании форума обсуждалась тема "Закупки высокотехнологичной отечественной продукции: опыт субъектов естественных монополий и госкорпораций". В дискуссии приняли участие зампредправительства РФ Юрий Борисов, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, генеральный директор АО "Концерн ВКО Алмаз-Антей" Ян Новиков и другие.
Механизм гарантированного заказа, предусматривающий обязательства заказчика купить у отечественного производителя будущую продукцию с заранее определенными характеристиками, объемами и ценой, позволит привлечь инвестиции в проекты диверсификации предприятий.
"Применение механизма не потребует дополнительных инвестиций со стороны государства, так как средства уже заложены для национальных проектов. При этом механизм обеспечит мультипликативный эффект для всей экономики – ведь при инвестициях в создание высокотехнологичной продукции внутри страны каждый вложенный сегодня рубль вернется в многократном размере в 2030 году за счет создания рабочих мест, уплаты налогов, увеличения ВВП, повышения производительности труда", - приводятся в сообщении банка слова Георгиевой.
Предправления банка перечислила и другие меры, которые позволят увеличить объем инвестиций в проекты по импортозамещению и диверсификации. По ее словам, регуляторные послабления будут способствовать более активному инвестиционному процессу.
"В этом вопросе очень важна поддержка Центрального банка. Мы видим примеры очень серьезных регуляторных послаблений, например, в строительной отрасли, которые настроены под стимулирование инвестиций. Предлагаем аналогичный подход и для финансирования высокотехнологичных российских предприятий", - отметила Георгиева.
Соответствующие предложения Новикомбанк направил в Банк России, Ассоциацию банков России и в подкомиссию комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность".