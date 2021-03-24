Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210324/bank-1602696324.html
Инициатива Новикомбанка получила поддержку госкорпораций
Инициатива Новикомбанка получила поддержку госкорпораций
Инициатива Новикомбанка по созданию механизма гарантированного заказа получила поддержку со стороны крупнейших корпораций, таких как "Ростех", "Роскосмос" и... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:26
2021-03-24T18:26
россия
новикомбанк
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578316413_0:171:1616:1080_1920x0_80_0_0_7847d1e6d6430762c2beedb3447b5332.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Инициатива Новикомбанка по созданию механизма гарантированного заказа получила поддержку со стороны крупнейших корпораций, таких как "Ростех", "Роскосмос" и "Росатом". Об этом, как сообщает банк, заявила на пленарном заседании форума "ГОСЗАКАЗ" председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. На пленарном заседании форума обсуждалась тема "Закупки высокотехнологичной отечественной продукции: опыт субъектов естественных монополий и госкорпораций". В дискуссии приняли участие зампредправительства РФ Юрий Борисов, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, генеральный директор АО "Концерн ВКО Алмаз-Антей" Ян Новиков и другие.Механизм гарантированного заказа, предусматривающий обязательства заказчика купить у отечественного производителя будущую продукцию с заранее определенными характеристиками, объемами и ценой, позволит привлечь инвестиции в проекты диверсификации предприятий. "Применение механизма не потребует дополнительных инвестиций со стороны государства, так как средства уже заложены для национальных проектов. При этом механизм обеспечит мультипликативный эффект для всей экономики – ведь при инвестициях в создание высокотехнологичной продукции внутри страны каждый вложенный сегодня рубль вернется в многократном размере в 2030 году за счет создания рабочих мест, уплаты налогов, увеличения ВВП, повышения производительности труда", - приводятся в сообщении банка слова Георгиевой. Предправления банка перечислила и другие меры, которые позволят увеличить объем инвестиций в проекты по импортозамещению и диверсификации. По ее словам, регуляторные послабления будут способствовать более активному инвестиционному процессу. Соответствующие предложения Новикомбанк направил в Банк России, Ассоциацию банков России и в подкомиссию комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность".
https://ria.ru/20210316/kredit-1601471281.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578316413_88:0:1528:1080_1920x0_80_0_0_e062b08e87c3f819754921c659770f8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новикомбанк, новости компаний - экономика

Инициатива Новикомбанка получила поддержку госкорпораций

18:26 24.03.2021
 
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд Новикомбанка
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Инициатива Новикомбанка по созданию механизма гарантированного заказа получила поддержку со стороны крупнейших корпораций, таких как "Ростех", "Роскосмос" и "Росатом".
Об этом, как сообщает банк, заявила на пленарном заседании форума "ГОСЗАКАЗ" председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
На пленарном заседании форума обсуждалась тема "Закупки высокотехнологичной отечественной продукции: опыт субъектов естественных монополий и госкорпораций". В дискуссии приняли участие зампредправительства РФ Юрий Борисов, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, генеральный директор АО "Концерн ВКО Алмаз-Антей" Ян Новиков и другие.
Механизм гарантированного заказа, предусматривающий обязательства заказчика купить у отечественного производителя будущую продукцию с заранее определенными характеристиками, объемами и ценой, позволит привлечь инвестиции в проекты диверсификации предприятий.
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 13:57
Новикомбанк открыл "ОДК-УМПО" кредитную линию в размере 17 млрд рублей
"Применение механизма не потребует дополнительных инвестиций со стороны государства, так как средства уже заложены для национальных проектов. При этом механизм обеспечит мультипликативный эффект для всей экономики – ведь при инвестициях в создание высокотехнологичной продукции внутри страны каждый вложенный сегодня рубль вернется в многократном размере в 2030 году за счет создания рабочих мест, уплаты налогов, увеличения ВВП, повышения производительности труда", - приводятся в сообщении банка слова Георгиевой.
Предправления банка перечислила и другие меры, которые позволят увеличить объем инвестиций в проекты по импортозамещению и диверсификации. По ее словам, регуляторные послабления будут способствовать более активному инвестиционному процессу.
"В этом вопросе очень важна поддержка Центрального банка. Мы видим примеры очень серьезных регуляторных послаблений, например, в строительной отрасли, которые настроены под стимулирование инвестиций. Предлагаем аналогичный подход и для финансирования высокотехнологичных российских предприятий", - отметила Георгиева.
Соответствующие предложения Новикомбанк направил в Банк России, Ассоциацию банков России и в подкомиссию комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность".
 
РоссияНовикомбанкНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
04:24Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
04:19Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели
04:13Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
04:09Возможно ли двойное заражение COVID-19?
03:47Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России
03:15Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
03:10МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
03:06США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
02:58"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
02:26CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
02:17Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
02:10Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
02:08Врач назвал срок годности антисептика
02:05Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
02:04Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
01:52Япония заявила о возможном пуске КНДР баллистической ракеты
01:50Число случаев заболевания COVID-19 в США превысило 30 миллионов
01:28Названы три простых способа уменьшить риск возникновения рака
01:16В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну
Лента новостейМолния