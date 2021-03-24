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ПСБ запустил медиа-портал о промышленности и финансах в России
ПСБ запустил медиа-портал о промышленности и финансах в России
ПСБ запустил новый интернет-проект "Перспективное развитие", в котором собрана и постоянно обновляется актуальная информация о диверсификации и конверсии... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T15:30
2021-03-24T15:30
банк псб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. ПСБ запустил новый интернет-проект "Перспективное развитие", в котором собрана и постоянно обновляется актуальная информация о диверсификации и конверсии предприятий оборонно-промышленного комплекса, аналитика и прогнозы производства товаров гражданского и двойного назначения, успешные проекты российских компаний по импортозамещению и разработке инновационных решений, а также экспертиза в области финансовых инструментов и российского законодательства, сообщает пресс-служба банка. "Одной из важнейших задач банка является поддержка развития российской промышленности и предприятий ОПК, в том числе по переходу на выпуск гражданской продукции. В рамках работы в этом направлении ПСБ, в том числе, создал профильный департамент по работе с проектами диверсификации, разработал специальные финансовые инструменты, программы поддержки и обучающие мероприятия, организовал первое в России масштабное исследование уровня диверсификации компаний ОПК и подвел итоги в рейтинге "Лидерство на гражданских рынках". Одновременно председатель ПСБ Петр Фрадков вошел в бюро центрального совета ООО "Союзмаш России", став куратором чувашского регионального отделения ООО "Союзмаш России", - говорится в пресс-релизе банка.Портал "Перспективное развитие" — это еще один информационный ресурс для оборонного сектора и российской промышленности по обмену информацией, в том числе для региональных предприятий, входящих в ООО "Союзмаш России". Пресс-служба отмечает, что новая платформа несет в себе как просветительскую функцию (информационная площадка будет рассказывать читателям о новейших проектах российских предприятий и этапах их реализации), так и практическую, она станет инструментом, с помощью которого отраслевые компании гражданского сегмента смогут предлагать свои перспективные идеи и предпринимательские инициативы предприятиям ОПК и инвесторам.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ запустил медиа-портал о промышленности и финансах в России

15:30 24.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетители соревнований "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
Посетители соревнований Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. ПСБ запустил новый интернет-проект "Перспективное развитие", в котором собрана и постоянно обновляется актуальная информация о диверсификации и конверсии предприятий оборонно-промышленного комплекса, аналитика и прогнозы производства товаров гражданского и двойного назначения, успешные проекты российских компаний по импортозамещению и разработке инновационных решений, а также экспертиза в области финансовых инструментов и российского законодательства, сообщает пресс-служба банка.
"Одной из важнейших задач банка является поддержка развития российской промышленности и предприятий ОПК, в том числе по переходу на выпуск гражданской продукции. В рамках работы в этом направлении ПСБ, в том числе, создал профильный департамент по работе с проектами диверсификации, разработал специальные финансовые инструменты, программы поддержки и обучающие мероприятия, организовал первое в России масштабное исследование уровня диверсификации компаний ОПК и подвел итоги в рейтинге "Лидерство на гражданских рынках". Одновременно председатель ПСБ Петр Фрадков вошел в бюро центрального совета ООО "Союзмаш России", став куратором чувашского регионального отделения ООО "Союзмаш России", - говорится в пресс-релизе банка.
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Портал "Перспективное развитие" — это еще один информационный ресурс для оборонного сектора и российской промышленности по обмену информацией, в том числе для региональных предприятий, входящих в ООО "Союзмаш России".
Пресс-служба отмечает, что новая платформа несет в себе как просветительскую функцию (информационная площадка будет рассказывать читателям о новейших проектах российских предприятий и этапах их реализации), так и практическую, она станет инструментом, с помощью которого отраслевые компании гражданского сегмента смогут предлагать свои перспективные идеи и предпринимательские инициативы предприятиям ОПК и инвесторам.
 
Банк ПСБНовости компаний - Экономика
 
 
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