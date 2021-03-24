https://ria.ru/20210324/bank-1602654417.html

ПСБ запустил медиа-портал о промышленности и финансах в России

ПСБ запустил медиа-портал о промышленности и финансах в России

ПСБ запустил новый интернет-проект "Перспективное развитие", в котором собрана и постоянно обновляется актуальная информация о диверсификации и конверсии... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T15:30

2021-03-24T15:30

2021-03-24T15:30

банк псб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. ПСБ запустил новый интернет-проект "Перспективное развитие", в котором собрана и постоянно обновляется актуальная информация о диверсификации и конверсии предприятий оборонно-промышленного комплекса, аналитика и прогнозы производства товаров гражданского и двойного назначения, успешные проекты российских компаний по импортозамещению и разработке инновационных решений, а также экспертиза в области финансовых инструментов и российского законодательства, сообщает пресс-служба банка. "Одной из важнейших задач банка является поддержка развития российской промышленности и предприятий ОПК, в том числе по переходу на выпуск гражданской продукции. В рамках работы в этом направлении ПСБ, в том числе, создал профильный департамент по работе с проектами диверсификации, разработал специальные финансовые инструменты, программы поддержки и обучающие мероприятия, организовал первое в России масштабное исследование уровня диверсификации компаний ОПК и подвел итоги в рейтинге "Лидерство на гражданских рынках". Одновременно председатель ПСБ Петр Фрадков вошел в бюро центрального совета ООО "Союзмаш России", став куратором чувашского регионального отделения ООО "Союзмаш России", - говорится в пресс-релизе банка.Портал "Перспективное развитие" — это еще один информационный ресурс для оборонного сектора и российской промышленности по обмену информацией, в том числе для региональных предприятий, входящих в ООО "Союзмаш России". Пресс-служба отмечает, что новая платформа несет в себе как просветительскую функцию (информационная площадка будет рассказывать читателям о новейших проектах российских предприятий и этапах их реализации), так и практическую, она станет инструментом, с помощью которого отраслевые компании гражданского сегмента смогут предлагать свои перспективные идеи и предпринимательские инициативы предприятиям ОПК и инвесторам.

https://ria.ru/20210324/tekhnologii-1602652165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика