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В Саратовской области два автомобиля загорелись после столкновения
В Саратовской области два автомобиля загорелись после столкновения
Два легковых автомобиля в среду загорелись после столкновения в городе Балаково Саратовской области, в результате погиб один человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T20:58
2021-03-24T20:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратовская область
балаково
происшествия
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САРАТОВ, 24 мар - РИА Новости. Два легковых автомобиля в среду загорелись после столкновения в городе Балаково Саратовской области, в результате погиб один человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.ДТП произошло в 20.10 (19.10 мск) на шлюзовом мосту в Балаково."Водитель, данные которого устанавливаются, управляя автомашиной Nissan Almera, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Amarok. В результате ДТП произошло возгорание обеих автомашин. Водитель автомобиля Nissan погиб. Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД", - сказали в пресс-службе.В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили журналистам, что оба автомобиля сгорели. О числе пострадавших в автомобиле Volkswagen пока не сообщается.
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саратовская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, балаково, происшествия

В Саратовской области два автомобиля загорелись после столкновения

20:58 24.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САРАТОВ, 24 мар - РИА Новости. Два легковых автомобиля в среду загорелись после столкновения в городе Балаково Саратовской области, в результате погиб один человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в 20.10 (19.10 мск) на шлюзовом мосту в Балаково.
"Водитель, данные которого устанавливаются, управляя автомашиной Nissan Almera, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Amarok. В результате ДТП произошло возгорание обеих автомашин. Водитель автомобиля Nissan погиб. Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили журналистам, что оба автомобиля сгорели. О числе пострадавших в автомобиле Volkswagen пока не сообщается.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Саратовская областьБалаковоПроисшествия
 
 
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