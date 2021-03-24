https://ria.ru/20210324/avtomobili-1602718800.html

В Саратовской области два автомобиля загорелись после столкновения

В Саратовской области два автомобиля загорелись после столкновения

Два легковых автомобиля в среду загорелись после столкновения в городе Балаково Саратовской области, в результате погиб один человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T20:58

2021-03-24T20:58

2021-03-24T20:58

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратовская область

балаково

происшествия

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САРАТОВ, 24 мар - РИА Новости. Два легковых автомобиля в среду загорелись после столкновения в городе Балаково Саратовской области, в результате погиб один человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.ДТП произошло в 20.10 (19.10 мск) на шлюзовом мосту в Балаково."Водитель, данные которого устанавливаются, управляя автомашиной Nissan Almera, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Amarok. В результате ДТП произошло возгорание обеих автомашин. Водитель автомобиля Nissan погиб. Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД", - сказали в пресс-службе.В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили журналистам, что оба автомобиля сгорели. О числе пострадавших в автомобиле Volkswagen пока не сообщается.

https://ria.ru/20210324/vinovnik-1602673360.html

саратовская область

балаково

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, балаково, происшествия