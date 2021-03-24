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В Башкирии пять детей пострадали при столкновении двух автомобилей
В Башкирии пять детей пострадали при столкновении двух автомобилей
Пять детей пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Башкирии, двое пострадавших в тяжелом состоянии, сообщили в региональном главке МЧС... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T07:56
2021-03-24T07:56
2021-03-24T07:56
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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УФА, 24 мар - РИА Новости. Пять детей пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Башкирии, двое пострадавших в тяжелом состоянии, сообщили в региональном главке МЧС России по региону.По данным ведомства, в 06.59 мск около села Матраево Зилаирского района столкнулись ГАЗ-53 и ВАЗ-2110. В автомобилях находилось семь человек, из них пять детей. "Пострадали пять детей. Три ребенка доставляются в ЦРБ Зилаирского района, их состояние средней тяжести, два ребенка доставлены в больницу города Сибай в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение на автодороге не затруднено.
https://ria.ru/20210323/dtp-1602545855.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия