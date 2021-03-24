https://ria.ru/20210324/avariya-1602575191.html

В Башкирии пять детей пострадали при столкновении двух автомобилей

В Башкирии пять детей пострадали при столкновении двух автомобилей

Пять детей пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Башкирии, двое пострадавших в тяжелом состоянии, сообщили в региональном главке МЧС... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T07:56

2021-03-24T07:56

2021-03-24T07:56

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587963594_0:218:3072:1946_1920x0_80_0_0_c0ba737aaf58d480784f2651fb63b66d.jpg

УФА, 24 мар - РИА Новости. Пять детей пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Башкирии, двое пострадавших в тяжелом состоянии, сообщили в региональном главке МЧС России по региону.По данным ведомства, в 06.59 мск около села Матраево Зилаирского района столкнулись ГАЗ-53 и ВАЗ-2110. В автомобилях находилось семь человек, из них пять детей. "Пострадали пять детей. Три ребенка доставляются в ЦРБ Зилаирского района, их состояние средней тяжести, два ребенка доставлены в больницу города Сибай в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение на автодороге не затруднено.

https://ria.ru/20210323/dtp-1602545855.html

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия