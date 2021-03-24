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Продажу спиртовой настойки под видом антисептика потребовали запретить
Продажу спиртовой настойки под видом антисептика потребовали запретить
Общественные организации просят правоохранительные органы разобраться, насколько законна продажа в РФ, в том числе несовершеннолетним, антисептика "Асептолин",... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T10:34
2021-03-24T10:34
россия
общество
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Общественные организации просят правоохранительные органы разобраться, насколько законна продажа в РФ, в том числе несовершеннолетним, антисептика "Асептолин", в составе которого, согласно проведенной экспертизе, выявлен 90% этиловый спирт, рассказала РИА Новости член Общественного Совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Ольга Дружинина."В мой адрес поступило обращение общественных организаций по факту продажи несовершеннолетним гражданам этилового спирта под видом антисептика торговой марки "Асептолин". В аптеках этот препарат беспрепятственно продается в любое время, в том числе и детям. После проведения экспертизы мы выяснили, что препарат состоит из 90% этилового спирта. Продажа данного спирта в розницу запрещена законом", - сказала она.По словам Дружининой, антисептик "Асептолин" производится компанией "РФК", "которая является лицензиатом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, то есть контрольного органа, который должен был осуществлять пристальный контроль и надзор за деятельностью данного предприятия"."Сам факт появления такого продукта является грубым нарушением законодательства и, разумеется, влечет за собой немедленную реакцию контрольно-надзорных и правоохранительных органов", - сказала она.
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россия, общество

Продажу спиртовой настойки под видом антисептика потребовали запретить

10:34 24.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПокупатели в аптеке
Покупатели в аптеке - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Общественные организации просят правоохранительные органы разобраться, насколько законна продажа в РФ, в том числе несовершеннолетним, антисептика "Асептолин", в составе которого, согласно проведенной экспертизе, выявлен 90% этиловый спирт, рассказала РИА Новости член Общественного Совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Ольга Дружинина.
"В мой адрес поступило обращение общественных организаций по факту продажи несовершеннолетним гражданам этилового спирта под видом антисептика торговой марки "Асептолин". В аптеках этот препарат беспрепятственно продается в любое время, в том числе и детям. После проведения экспертизы мы выяснили, что препарат состоит из 90% этилового спирта. Продажа данного спирта в розницу запрещена законом", - сказала она.
По словам Дружининой, антисептик "Асептолин" производится компанией "РФК", "которая является лицензиатом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, то есть контрольного органа, который должен был осуществлять пристальный контроль и надзор за деятельностью данного предприятия".
"Сам факт появления такого продукта является грубым нарушением законодательства и, разумеется, влечет за собой немедленную реакцию контрольно-надзорных и правоохранительных органов", - сказала она.
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