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"Нельзя так долго жить вместе": Агутин высказался о разводе с Варум
"Нельзя так долго жить вместе": Агутин высказался о разводе с Варум
Певец и композитор Леонид Агутин в беседе с изданием "Караван историй" рассказал, что думает по поводу многочисленных разговоров и сплетен, связанных с его... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:31
2021-03-24T18:31
2021-03-24T18:31
развод
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
леонид агутин
анжелика варум (мария варум)
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Певец и композитор Леонид Агутин в беседе с изданием "Караван историй" рассказал, что думает по поводу многочисленных разговоров и сплетен, связанных с его разводом с Анжеликой Варум. По словам исполнителя, их с супругой, с которой они вместе более 20 лет и воспитывают дочь Лизу, "усиленно разводят" последние 15 лет. Артист вспомнил, как однажды СМИ опубликовали о нем выдуманную историю, будто он провел ночь в одной из столичных гостиниц с простой девушкой из Краснодара. "Тогда написали якобы я пообещал сделать ее звездой шоу-бизнеса, — рассказал певец. — Видимо, для правдивости было добавлено: "Мы до утра пили мартини". Позже выпуск газеты, название которой Агутин не раскрыл, увидела его мама и задала вопрос. Но музыканта это только развеселило. "Когда я пил мартини, мам? Теоретически все можно предположить, но только не мартини! По одной детали понятно, что это вранье и девочки, чьим именем подписали статью, скорее всего не существует", — заключил он. Леонид Агутин понимает, что желтая пресса процветает, поскольку "спрос рождает предложение", и одновременно радуется. "У нас еще мягкий вариант бульварной прессы. Прессинга папарацци нет, но ерунды пишут много", — отметил артист.
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развод, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, леонид агутин, анжелика варум (мария варум)
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Певец и композитор Леонид Агутин в беседе с изданием "Караван историй" рассказал
, что думает по поводу многочисленных разговоров и сплетен, связанных с его разводом с Анжеликой Варум.
По словам исполнителя, их с супругой, с которой они вместе более 20 лет и воспитывают дочь Лизу, "усиленно разводят" последние 15 лет.
"Ну действительно засиделись, нельзя же так долго вместе жить! Думаю, в представлении людей мы должны были протянуть лет пять и расстаться. Отсюда и слухи. Родители тяжело реагировали на первые "разводы", к десятому вроде бы привыкли", — прокомментировал Агутин.
Артист вспомнил, как однажды СМИ опубликовали о нем выдуманную историю, будто он провел ночь в одной из столичных гостиниц с простой девушкой из Краснодара. "Тогда написали якобы я пообещал сделать ее звездой шоу-бизнеса, — рассказал певец. — Видимо, для правдивости было добавлено: "Мы до утра пили мартини".
Позже выпуск газеты, название которой Агутин не раскрыл, увидела его мама и задала вопрос. Но музыканта это только развеселило. "Когда я пил мартини, мам? Теоретически все можно предположить, но только не мартини! По одной детали понятно, что это вранье и девочки, чьим именем подписали статью, скорее всего не существует", — заключил он.
Леонид Агутин понимает, что желтая пресса процветает, поскольку "спрос рождает предложение", и одновременно радуется. "У нас еще мягкий вариант бульварной прессы. Прессинга папарацци нет, но ерунды пишут много", — отметил артист.