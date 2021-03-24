https://ria.ru/20210324/agutin-1602690308.html

"Нельзя так долго жить вместе": Агутин высказался о разводе с Варум

"Нельзя так долго жить вместе": Агутин высказался о разводе с Варум

Певец и композитор Леонид Агутин в беседе с изданием "Караван историй" рассказал, что думает по поводу многочисленных разговоров и сплетен, связанных с его... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T18:31

2021-03-24T18:31

2021-03-24T18:31

развод

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

леонид агутин

анжелика варум (мария варум)

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Певец и композитор Леонид Агутин в беседе с изданием "Караван историй" рассказал, что думает по поводу многочисленных разговоров и сплетен, связанных с его разводом с Анжеликой Варум. По словам исполнителя, их с супругой, с которой они вместе более 20 лет и воспитывают дочь Лизу, "усиленно разводят" последние 15 лет. Артист вспомнил, как однажды СМИ опубликовали о нем выдуманную историю, будто он провел ночь в одной из столичных гостиниц с простой девушкой из Краснодара. "Тогда написали якобы я пообещал сделать ее звездой шоу-бизнеса, — рассказал певец. — Видимо, для правдивости было добавлено: "Мы до утра пили мартини". Позже выпуск газеты, название которой Агутин не раскрыл, увидела его мама и задала вопрос. Но музыканта это только развеселило. "Когда я пил мартини, мам? Теоретически все можно предположить, но только не мартини! По одной детали понятно, что это вранье и девочки, чьим именем подписали статью, скорее всего не существует", — заключил он. Леонид Агутин понимает, что желтая пресса процветает, поскольку "спрос рождает предложение", и одновременно радуется. "У нас еще мягкий вариант бульварной прессы. Прессинга папарацци нет, но ерунды пишут много", — отметил артист.

https://ria.ru/20210102/agutin-1591795690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, леонид агутин, анжелика варум (мария варум)