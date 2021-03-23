https://ria.ru/20210323/zelenskiy-1602556460.html
Зеленский продлил санкции против "России сегодня"
Зеленский продлил санкции против "России сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник продлил на три года санкции против МИА "Россия сегодня", следует из указа, опубликованного на сайте главы... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T21:46
2021-03-23T21:46
2021-03-23T21:46
россия
миа "россия сегодня"
владимир зеленский
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в мире
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КИЕВ, 23 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник продлил на три года санкции против МИА "Россия сегодня", следует из указа, опубликованного на сайте главы государства.Согласно указу, речь идет о блокировке активов, ограничении торговых операций; предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также "другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом (остановка финансовых операций, запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам / серверов, в том числе в субдоменов, в частности "ukraina.ru")".
https://ria.ru/20210322/ukraina-1602314764.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, миа "россия сегодня", владимир зеленский, украина, в мире