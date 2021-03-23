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Правительство поддержало проект о госзащите правоохранителей и военных
Правительство поддержало проект о госзащите правоохранителей и военных
Правительство РФ поддержало законопроект о возможности предоставить госзащиту любому сотруднику МВД, Росгвардии, СВР и военнослужащему при наличии оснований, а... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:02
2021-03-23T15:02
россия
василий пискарев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
госдума рф
александр хинштейн
правительство рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о возможности предоставить госзащиту любому сотруднику МВД, Росгвардии, СВР и военнослужащему при наличии оснований, а также привлечении войск Росгвардии к охране защищаемых лиц, их жилья и имущества, следует из официального отзыва кабмина.Авторами проекта выступили глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Проект был внесен в Госдуму в январе этого года.Инициативой предлагается предоставить госзащиту любому сотруднику МВД, Росгвардии, СВР и военнослужащему при наличии оснований. Также предполагается, что войска Росгвардии будут привлекать к охране защищаемых лиц, их жилья и имущества."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в документе, который опубликован в электронной базе данных Госдумы.
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россия, василий пискарев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), госдума рф, александр хинштейн, правительство рф

Правительство поддержало проект о госзащите правоохранителей и военных

15:02 23.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудники полиции на Красной площади в Москве
Сотрудники полиции на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о возможности предоставить госзащиту любому сотруднику МВД, Росгвардии, СВР и военнослужащему при наличии оснований, а также привлечении войск Росгвардии к охране защищаемых лиц, их жилья и имущества, следует из официального отзыва кабмина.
Авторами проекта выступили глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Проект был внесен в Госдуму в январе этого года.
Инициативой предлагается предоставить госзащиту любому сотруднику МВД, Росгвардии, СВР и военнослужащему при наличии оснований. Также предполагается, что войска Росгвардии будут привлекать к охране защищаемых лиц, их жилья и имущества.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в документе, который опубликован в электронной базе данных Госдумы.
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РоссияВасилий ПискаревФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Госдума РФАлександр ХинштейнПравительство РФ
 
 
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