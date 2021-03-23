https://ria.ru/20210323/zapret-1602523793.html

В Депздраве Москвы прокомментировали запрет медикам есть на рабочем месте

В Депздраве Москвы прокомментировали запрет медикам есть на рабочем месте

Прием пищи на рабочем месте сотрудником скорой помощи в Москве не допускается санитарными нормами, правила утверждены коллективным договором и никаких... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T17:47

2021-03-23T17:47

2021-03-23T17:47

здоровье - общество

департамент здравоохранения г. москвы

москва

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Прием пищи на рабочем месте сотрудником скорой помощи в Москве не допускается санитарными нормами, правила утверждены коллективным договором и никаких нововведений не вводилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения со ссылкой на Станцию скорой помощи имени А. С. Пучкова.Ранее в СМИ появилась информация, что на центральной станции московской скорой помощи запретили есть на рабочем месте, а руководители проводят рейды по станции. Попались больше 10 сотрудников, все они написали объяснительные.В пресс-службе отметили, что для приема пищи на станции есть специально оборудованные всем необходимым комнаты. Также, согласно трудовому кодексу РФ и коллективному договору, у всех сотрудников московской скорой помощи есть регламентированные перерывы для отдыха и приема пищи.

https://ria.ru/20210214/kofe-1597420393.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, департамент здравоохранения г. москвы, москва