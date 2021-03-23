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В Депздраве Москвы прокомментировали запрет медикам есть на рабочем месте
В Депздраве Москвы прокомментировали запрет медикам есть на рабочем месте
Прием пищи на рабочем месте сотрудником скорой помощи в Москве не допускается санитарными нормами, правила утверждены коллективным договором и никаких... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:47
2021-03-23T17:47
здоровье - общество
департамент здравоохранения г. москвы
москва
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Прием пищи на рабочем месте сотрудником скорой помощи в Москве не допускается санитарными нормами, правила утверждены коллективным договором и никаких нововведений не вводилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения со ссылкой на Станцию скорой помощи имени А. С. Пучкова.Ранее в СМИ появилась информация, что на центральной станции московской скорой помощи запретили есть на рабочем месте, а руководители проводят рейды по станции. Попались больше 10 сотрудников, все они написали объяснительные.В пресс-службе отметили, что для приема пищи на станции есть специально оборудованные всем необходимым комнаты. Также, согласно трудовому кодексу РФ и коллективному договору, у всех сотрудников московской скорой помощи есть регламентированные перерывы для отдыха и приема пищи.
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здоровье - общество, департамент здравоохранения г. москвы, москва

В Депздраве Москвы прокомментировали запрет медикам есть на рабочем месте

17:47 23.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкСтанция скорой и неотложной медицинской помощи
Станция скорой и неотложной медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Прием пищи на рабочем месте сотрудником скорой помощи в Москве не допускается санитарными нормами, правила утверждены коллективным договором и никаких нововведений не вводилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения со ссылкой на Станцию скорой помощи имени А. С. Пучкова.
Ранее в СМИ появилась информация, что на центральной станции московской скорой помощи запретили есть на рабочем месте, а руководители проводят рейды по станции. Попались больше 10 сотрудников, все они написали объяснительные.
"Никаких нововведений на московской станции скорой помощи и, в частности, в Едином городском диспетчерском центре дополнительно не вводилось. На станции давно существует порядок, согласно которому прием пищи на рабочем месте не допускается. Данный порядок установлен санитарными нормами и утвержден коллективным договором", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что для приема пищи на станции есть специально оборудованные всем необходимым комнаты. Также, согласно трудовому кодексу РФ и коллективному договору, у всех сотрудников московской скорой помощи есть регламентированные перерывы для отдыха и приема пищи.
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