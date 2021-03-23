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В России число зарегистрированных самозанятых достигло двух миллионов
В России число зарегистрированных самозанятых достигло двух миллионов
Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 2 миллионов человек, с января 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы на 327 миллиардов рублей РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:29
2021-03-23T12:29
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 2 миллионов человек, с января 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы на 327 миллиардов рублей и уплатили налоги на 8 миллиардов рублей, сообщила Федеральная налоговая служба."ФНС России зарегистрировала два миллиона самозанятых. Ежедневно к проекту присоединяются более 5 тысяч человек. За время эксперимента с начала 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы на сумму 327 млрд рублей и уплатили налоги на 8 млрд рублей. Ежедневно самозанятые зарабатывают более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что основная часть участников проекта входит в возрастную группу 30-40 лет, при этом в качестве самозанятых зарегистрировано 25 тысяч несовершеннолетних. В топ самых "молодых" регионов попали: Санкт-Петербург, Омская, Саратовская, Воронежская, Тюменская области. Средний возраст самозанятых в этих регионах - 33 года.Основные виды деятельности самозанятых: такси, строительные и маркетинговые услуги, консультирование, сдача в аренду квартир. Молодежь (до 30 лет), в основном, работает в сфере маркетинга и рекламы, а также предоставляет услугу доставки. Самозанятые в возрасте от 40 лет сдают в аренду жилье, занимаются консультированием и репетиторством.Среди всех самозанятых 60% - мужчины, 40% - женщины. Топ "женских" профессий: мастер по маникюру, косметолог, парикмахер, логопед и няня. Топ "мужских" профессий: сантехник, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, грузчик, таксист и электрик.Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%.
https://ria.ru/20210121/samozanyatyy-1593947862.html
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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество

В России число зарегистрированных самозанятых достигло двух миллионов

12:29 23.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 2 миллионов человек, с января 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы на 327 миллиардов рублей и уплатили налоги на 8 миллиардов рублей, сообщила Федеральная налоговая служба.
"ФНС России зарегистрировала два миллиона самозанятых. Ежедневно к проекту присоединяются более 5 тысяч человек. За время эксперимента с начала 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы на сумму 327 млрд рублей и уплатили налоги на 8 млрд рублей. Ежедневно самозанятые зарабатывают более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что основная часть участников проекта входит в возрастную группу 30-40 лет, при этом в качестве самозанятых зарегистрировано 25 тысяч несовершеннолетних. В топ самых "молодых" регионов попали: Санкт-Петербург, Омская, Саратовская, Воронежская, Тюменская области. Средний возраст самозанятых в этих регионах - 33 года.
Основные виды деятельности самозанятых: такси, строительные и маркетинговые услуги, консультирование, сдача в аренду квартир. Молодежь (до 30 лет), в основном, работает в сфере маркетинга и рекламы, а также предоставляет услугу доставки. Самозанятые в возрасте от 40 лет сдают в аренду жилье, занимаются консультированием и репетиторством.
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Среди всех самозанятых 60% - мужчины, 40% - женщины. Топ "женских" профессий: мастер по маникюру, косметолог, парикмахер, логопед и няня. Топ "мужских" профессий: сантехник, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, грузчик, таксист и электрик.
Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%.
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