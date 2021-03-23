Обвиняемый в захвате заложницы в Северодвинске отказался давать показания
© РИА Новости / Николай Гернет / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у офиса микрозаймов в Северодвинске, где мужчина взял в заложники несколько человек
МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Обвиняемый в захвате заложницы в офисе микрокредитной организации в Северодвинске Архангельской области мужчина признал вину, но отказался от дачи показаний, сообщили в региональном СУСК.
Отмечается, что следователи предъявили обвинение 54-летнему жителю деревни Лая Приморского района Архангельской области, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности. Ему инкриминируют вооруженный захват заложника, незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия и незаконную переделку огнестрельного оружия.
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"В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, но от дачи показаний отказался. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. Также в ходе следствия будет дана и правовая оценка действиям коллекторов, если данные мужчиной в ходе допроса показания найдут подтверждение", - сообщили в ведомстве.
По версии следствия, 10 марта обвиняемый переделал в обрез охотничье ружье и на следующее утро, находясь в состоянии алкогольного опьянения, явился в офис микрокредитной организации. Он заблокировал входную дверь, ограничив передвижение сотрудницы, и потребовал вызвать руководство для решения вопроса по его займу. Потерпевшая сумела нажать кнопку тревожной сигнализации. В ходе переговоров сотрудник Росгвардии убедил подозреваемого разрядить обрез, после чего злоумышленника задержали.