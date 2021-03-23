https://ria.ru/20210323/vybrosy-1602495716.html

В Липецкой области выбросы в воздух снижены на 3 процента

В Липецкой области выбросы в воздух снижены на 3 процента

Крупнейшие предприятия Липецкой области в рамках проекта "Чистый воздух" по итогам 2019 и 2020 года в результате внедрения новых экологичных технологий и... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:49

2021-03-23T15:49

2021-03-23T15:49

липецкая область

игорь артамонов

жкх

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Крупнейшие предприятия Липецкой области в рамках проекта "Чистый воздух" по итогам 2019 и 2020 года в результате внедрения новых экологичных технологий и реконструкции производственных систем снизили вредные выбросы в воздух на 3 процента, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на эти мероприятия были привлечены 14 миллиардов рублей внебюджетных средств. В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию восьми новых автоматических постов контроля за состоянием окружающей среды и продолжение экологизации крупнейших производств.Артамонов отметил, что по итогам 2020 года более 70% жителей оценивают экологическую обстановку в регионе как благоприятную. Около 91% населения Липецкой области знает и интересуется экологией. Количество участников экологических акций в прошлом году составило более 20 тысяч человек.Детская экологическая литература, выпущенная по заказу управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, в 2020 году получила международную премию им А. Куинджи.

https://ria.ru/20210322/konkurs-1602359490.html

липецкая область

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игорь артамонов, жкх, липецкая область