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Липецкая область
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В Липецкой области выбросы в воздух снижены на 3 процента
В Липецкой области выбросы в воздух снижены на 3 процента
Крупнейшие предприятия Липецкой области в рамках проекта "Чистый воздух" по итогам 2019 и 2020 года в результате внедрения новых экологичных технологий и... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:49
2021-03-23T15:49
липецкая область
игорь артамонов
жкх
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Крупнейшие предприятия Липецкой области в рамках проекта "Чистый воздух" по итогам 2019 и 2020 года в результате внедрения новых экологичных технологий и реконструкции производственных систем снизили вредные выбросы в воздух на 3 процента, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на эти мероприятия были привлечены 14 миллиардов рублей внебюджетных средств. В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию восьми новых автоматических постов контроля за состоянием окружающей среды и продолжение экологизации крупнейших производств.Артамонов отметил, что по итогам 2020 года более 70% жителей оценивают экологическую обстановку в регионе как благоприятную. Около 91% населения Липецкой области знает и интересуется экологией. Количество участников экологических акций в прошлом году составило более 20 тысяч человек.Детская экологическая литература, выпущенная по заказу управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, в 2020 году получила международную премию им А. Куинджи.
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игорь артамонов, жкх, липецкая область

В Липецкой области выбросы в воздух снижены на 3 процента

15:49 23.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняДомна №6 Новолипецкого металлургического комбината
Домна №6 Новолипецкого металлургического комбината - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ЛИПЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Крупнейшие предприятия Липецкой области в рамках проекта "Чистый воздух" по итогам 2019 и 2020 года в результате внедрения новых экологичных технологий и реконструкции производственных систем снизили вредные выбросы в воздух на 3 процента, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, на эти мероприятия были привлечены 14 миллиардов рублей внебюджетных средств. В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию восьми новых автоматических постов контроля за состоянием окружающей среды и продолжение экологизации крупнейших производств.
Артамонов отметил, что по итогам 2020 года более 70% жителей оценивают экологическую обстановку в регионе как благоприятную. Около 91% населения Липецкой области знает и интересуется экологией. Количество участников экологических акций в прошлом году составило более 20 тысяч человек.
Детская экологическая литература, выпущенная по заказу управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, в 2020 году получила международную премию им А. Куинджи.
"Качество жизни населения во многом зависит от экологии. Областная власть ведёт комплексную работу в этом направлении. Достигнутые за последние годы результаты – лишь часть пути по формированию экологической культуры, и потребуется ещё много усилий для того, чтобы вопросы экологической безопасности стали для каждого из нас действительно первоочередными", – сказал Артамонов.
Липецкие педагоги вошли в число победителей конкурса Учитель будущего - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 17:31Липецкая область
Липецкие педагоги вошли в число победителей конкурса "Учитель будущего"
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЖКХЛипецкая область
 
 
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