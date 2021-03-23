https://ria.ru/20210323/vstrecha-1602417533.html

Главы МИД России и КНР обсудили подготовку визитов на высшем уровне

Главы МИД России и КНР обсудили подготовку визитов на высшем уровне

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с министром иностранных дел, членом Госсовета КНР Ван И подготовку визитов на высшем и высоком уровнях. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T07:08

2021-03-23T07:08

2021-03-23T07:08

россия

ван и (политик)

сергей лавров

москва

пекин

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602302503_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_901835f1b7114460bd8629008fd794a3.jpg

ГУЙЛИНЬ (Китай), 23 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с министром иностранных дел, членом Госсовета КНР Ван И подготовку визитов на высшем и высоком уровнях.По словам Лаврова, Москва и Пекин будут и далее укреплять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.Глава МИД РФ добавил, что в ходе переговоров был подписан ежегодный план межмидовских консультаций, который предусматривает проведение в течение 2021 года многочисленных контактов на уровне заместителей министров иностранных дел, руководителей соответствующих департаментов для предметного обсуждения широкого спектра вопросов глобальной и региональной повестки дня.

https://ria.ru/20210323/dogovor-1602415963.html

россия

москва

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ван и (политик), сергей лавров, москва, пекин, китай, в мире