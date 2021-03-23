https://ria.ru/20210323/vstrecha-1602417533.html
Главы МИД России и КНР обсудили подготовку визитов на высшем уровне
Главы МИД России и КНР обсудили подготовку визитов на высшем уровне
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с министром иностранных дел, членом Госсовета КНР Ван И подготовку визитов на высшем и высоком уровнях. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T07:08
2021-03-23T07:08
2021-03-23T07:08
россия
ван и (политик)
сергей лавров
москва
пекин
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602302503_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_901835f1b7114460bd8629008fd794a3.jpg
ГУЙЛИНЬ (Китай), 23 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с министром иностранных дел, членом Госсовета КНР Ван И подготовку визитов на высшем и высоком уровнях.По словам Лаврова, Москва и Пекин будут и далее укреплять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.Глава МИД РФ добавил, что в ходе переговоров был подписан ежегодный план межмидовских консультаций, который предусматривает проведение в течение 2021 года многочисленных контактов на уровне заместителей министров иностранных дел, руководителей соответствующих департаментов для предметного обсуждения широкого спектра вопросов глобальной и региональной повестки дня.
https://ria.ru/20210323/dogovor-1602415963.html
россия
москва
пекин
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602302503_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_45ae2ea5bf05d012da345c0c01bab50a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ван и (политик), сергей лавров, москва, пекин, китай, в мире