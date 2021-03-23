https://ria.ru/20210323/vich-1602529336.html

Людям с ВИЧ будут оказывать медпомощь вне зависимости от прописки

Людям с ВИЧ будут оказывать медпомощь вне зависимости от прописки

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что поручила Минздраву РФ направить регионам методические документы для того, чтобы люди с ВИЧ могли получать... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T18:07

2021-03-23T18:07

2021-03-23T18:07

здоровье - общество

татьяна голикова

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что поручила Минздраву РФ направить регионам методические документы для того, чтобы люди с ВИЧ могли получать медицинскую помощь вне зависимости от прописки.Она уточнила, что Минздрав должен будет отчитаться об исполнении поручения 1 апреля, также есть поручение Минздраву и Минфину, чтобы они отработали систему межрегиональных расчетов."Придется заставить", - отреагировала Голикова на вопрос о том, что некоторые регионы не захотят это делать.Вице-премьер уточнила, что, к сожалению, в РФ пока есть элемент ручного управления, различных проблем много, но добиться исполнения решения можно. "Хотя бы только потому, что деньги на это даем мы, в том числе на обеспечение лекарственными препаратами. И собственно, поэтому и имеем право говорить о том, как это надо делать", - пояснила Голикова.

https://ria.ru/20210201/zarazhenie-1595548049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, татьяна голикова, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), министерство финансов рф (минфин россии), общество