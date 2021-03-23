Людям с ВИЧ будут оказывать медпомощь вне зависимости от прописки
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что поручила Минздраву РФ направить регионам методические документы для того, чтобы люди с ВИЧ могли получать медицинскую помощь вне зависимости от прописки.
"Сейчас приняли решение, во всяком случае, я дала поручение Минздраву, чтобы до 1 апреля они разослали все необходимые методические документы в регионы, чтобы людям, если они не прописаны, но проживают на территории конкретного региона, помощь оказывалась вне зависимости от прописки", - сказала Голикова в интервью телеканалу RT, говоря о лечении людей с ВИЧ, если у них не постоянная, а временная регистрация.
Она уточнила, что Минздрав должен будет отчитаться об исполнении поручения 1 апреля, также есть поручение Минздраву и Минфину, чтобы они отработали систему межрегиональных расчетов.
"Придется заставить", - отреагировала Голикова на вопрос о том, что некоторые регионы не захотят это делать.
Вице-премьер уточнила, что, к сожалению, в РФ пока есть элемент ручного управления, различных проблем много, но добиться исполнения решения можно. "Хотя бы только потому, что деньги на это даем мы, в том числе на обеспечение лекарственными препаратами. И собственно, поэтому и имеем право говорить о том, как это надо делать", - пояснила Голикова.
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