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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Курс евро поднялся выше 90 рублей
Курс евро поднялся выше 90 рублей
Рубль дешевеет по отношению к основным инвалютам, при этом цена евро впервые с 1 марта превысила отметку в 90 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:14
2021-03-23T13:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
курс рубля
экономика
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Рубль дешевеет по отношению к основным инвалютам, при этом цена евро впервые с 1 марта превысила отметку в 90 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 12.59 мск вторника рос на 59 копеек — до 90,01 рубля, а американского доллара — на 72 копейки, до 75,66 рубля.Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,72 процента — до 63,51 доллара за баррель.
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россия, курс рубля, экономика

Курс евро поднялся выше 90 рублей

12:14 23.03.2021 (обновлено: 13:20 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Рубль дешевеет по отношению к основным инвалютам, при этом цена евро впервые с 1 марта превысила отметку в 90 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 12.59 мск вторника рос на 59 копеек — до 90,01 рубля, а американского доллара — на 72 копейки, до 75,66 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,72 процента — до 63,51 доллара за баррель.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссиякурс рубляЭкономика
 
 
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