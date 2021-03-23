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Курс евро поднялся выше 90 рублей

Курс евро поднялся выше 90 рублей

Рубль дешевеет по отношению к основным инвалютам, при этом цена евро впервые с 1 марта превысила отметку в 90 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:14

2021-03-23T12:14

2021-03-23T13:20

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

курс рубля

экономика

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Рубль дешевеет по отношению к основным инвалютам, при этом цена евро впервые с 1 марта превысила отметку в 90 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 12.59 мск вторника рос на 59 копеек — до 90,01 рубля, а американского доллара — на 72 копейки, до 75,66 рубля.Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,72 процента — до 63,51 доллара за баррель.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курс рубля, экономика