Эксперт оценил перспективы расчетов в нацвалютах между Россией и Турцией
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глобальный тренд на снижение использования доллара в расчетах создает условия для увеличения расчетов между Россией и Турцией в национальных валютах, сообщил РИА Новости заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Михаил Николаев.
Центральный банк Турции на прошлой неделе неожиданно резко поднял ключевую ставку до 19% с 17%. Президент Турции Тайип Эрдоган принял решение уволить главу ЦБ Турции Наджи Агбала. На этом фоне курс лиры по отношению к доллару упал на 17%.
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В 2019 году Министерство финансов России и министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах. Основной целью документа было увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют при расчетах между двумя странами, создание соответствующей инфраструктуры финрынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний.
"С 2016 по 2019 годы оборот торговли товарами Турции с Россией вырос с 5% до 7% от совокупного товарооборота Турции, а Банк России проводил успешную политику по стабилизации инфляции. Кроме этого, глобальной является тенденция на снижение использования доллара США. Поэтому мы предполагаем, что в средней и долгосрочной перспективе существуют необходимые условия для увеличения расчетов Турции и России в своих национальных валютах", - считает Николаев.
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Он разделяет стимулы для использования национальных валют в расчетах с другими странами, в том числе с Россией, на краткосрочные и средне-долгосрочные. "В краткосрочной перспективе повышенная волатильность турецкой лиры, дестимулирует страны использовать национальные валюты для проведения расчетов, так как увеличивает для контрагентов валютные риски и повышает стоимость их страхования", - объясняет собеседник агентства.
"В средне- и долгосрочной перспективе стимулами являются в том числе динамика товарооборота между странами и стабильность инфляции страны-партнера", - заключает он.
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