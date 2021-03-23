https://ria.ru/20210323/valyuta-1602416645.html

Эксперт оценил перспективы расчетов в нацвалютах между Россией и Турцией

Эксперт оценил перспективы расчетов в нацвалютах между Россией и Турцией

Глобальный тренд на снижение использования доллара в расчетах создает условия для увеличения расчетов между Россией и Турцией в национальных валютах, сообщил... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T06:18

2021-03-23T06:18

2021-03-23T06:18

россия

цены на нефть

михаил николаев

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

центральный банк рф (цб рф)

турция

сша

экономика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глобальный тренд на снижение использования доллара в расчетах создает условия для увеличения расчетов между Россией и Турцией в национальных валютах, сообщил РИА Новости заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Михаил Николаев.Центральный банк Турции на прошлой неделе неожиданно резко поднял ключевую ставку до 19% с 17%. Президент Турции Тайип Эрдоган принял решение уволить главу ЦБ Турции Наджи Агбала. На этом фоне курс лиры по отношению к доллару упал на 17%.В 2019 году Министерство финансов России и министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах. Основной целью документа было увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют при расчетах между двумя странами, создание соответствующей инфраструктуры финрынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний."С 2016 по 2019 годы оборот торговли товарами Турции с Россией вырос с 5% до 7% от совокупного товарооборота Турции, а Банк России проводил успешную политику по стабилизации инфляции. Кроме этого, глобальной является тенденция на снижение использования доллара США. Поэтому мы предполагаем, что в средней и долгосрочной перспективе существуют необходимые условия для увеличения расчетов Турции и России в своих национальных валютах", - считает Николаев.Он разделяет стимулы для использования национальных валют в расчетах с другими странами, в том числе с Россией, на краткосрочные и средне-долгосрочные. "В краткосрочной перспективе повышенная волатильность турецкой лиры, дестимулирует страны использовать национальные валюты для проведения расчетов, так как увеличивает для контрагентов валютные риски и повышает стоимость их страхования", - объясняет собеседник агентства."В средне- и долгосрочной перспективе стимулами являются в том числе динамика товарооборота между странами и стабильность инфляции страны-партнера", - заключает он.

https://ria.ru/20191211/1562276068.html

https://ria.ru/20191120/1561168196.html

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россия

турция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, михаил николаев, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), центральный банк рф (цб рф), турция, сша, экономика