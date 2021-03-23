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Голикова рассказала, нужно ли прививаться переболевшим COVID-19
Голикова рассказала, нужно ли прививаться переболевшим COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России пока нет необходимости прививать тех, кто переболел коронавирусом. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T21:58
2021-03-23T21:58
2021-03-23T21:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России пока нет необходимости прививать тех, кто переболел коронавирусом.Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную центром имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 - это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество