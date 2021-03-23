https://ria.ru/20210323/vaktsinatsiya-1602491832.html

Голикова призвала не политизировать вакцинацию от COVID-19

Голикова призвала не политизировать вакцинацию от COVID-19

Вопрос вакцинации от коронавируса не нужно политизировать, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:18

2021-03-23T15:18

2021-03-23T15:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Вопрос вакцинации от коронавируса не нужно политизировать, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.При этом она отметила, что Россия, как и другие страны, рассказывает всему миру о разработанных ею трех вакцинах."Это наше достижение, это наше достоинство, это, в конце концов, оценка нашей науки, которую все время пытались принизить и сказать, что мы ни на что не способны. Мы способны. Мы имеем достаточно большой опыт в этом направлении. И почему нам этим не гордиться? Я это отношу к гордости, к стране, к возможностям, а не к тому, что мы политизируем эту историю", - подчеркнула вице-премьер

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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