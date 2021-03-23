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Голикова призвала не политизировать вакцинацию от COVID-19
Голикова призвала не политизировать вакцинацию от COVID-19
Вопрос вакцинации от коронавируса не нужно политизировать, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:18
2021-03-23T15:18
2021-03-23T15:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Вопрос вакцинации от коронавируса не нужно политизировать, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.При этом она отметила, что Россия, как и другие страны, рассказывает всему миру о разработанных ею трех вакцинах."Это наше достижение, это наше достоинство, это, в конце концов, оценка нашей науки, которую все время пытались принизить и сказать, что мы ни на что не способны. Мы способны. Мы имеем достаточно большой опыт в этом направлении. И почему нам этим не гордиться? Я это отношу к гордости, к стране, к возможностям, а не к тому, что мы политизируем эту историю", - подчеркнула вице-премьер
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости.
Вопрос вакцинации от коронавируса не нужно политизировать, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
.
"Процесс вакцинации и использования вакцин не должен носить политизированного характера, поскольку вся вакцинация настроена только на одно - на максимальную защиту населения и его спасение", - сказала Голикова в эфире телеканала "Россия 24".
При этом она отметила, что Россия, как и другие страны, рассказывает всему миру о разработанных ею трех вакцинах.
"Это наше достижение, это наше достоинство, это, в конце концов, оценка нашей науки, которую все время пытались принизить и сказать, что мы ни на что не способны. Мы способны. Мы имеем достаточно большой опыт в этом направлении. И почему нам этим не гордиться? Я это отношу к гордости, к стране, к возможностям, а не к тому, что мы политизируем эту историю", - подчеркнула вице-премьер