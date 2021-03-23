https://ria.ru/20210323/vaktsinatsiya-1602483389.html

В России работают более шести тысяч пунктов вакцинации от коронавируса

В России работают более шести тысяч пунктов вакцинации от коронавируса

Более 6 тысяч пунктов вакцинации от коронавируса открыты в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:38

2021-03-23T14:38

2021-03-23T14:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 6 тысяч пунктов вакцинации от коронавируса открыты в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."У нас в стране открыто больше 6 тысяч пунктов вакцинации. Субъекты РФ организовали эту работу у себя на территории", - сказала она в интервью RT.В России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавируса.

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество