https://ria.ru/20210323/vaktsinatsiya-1602449999.html

Попова ответила на вопрос о повторной вакцинации "Спутником V"

Попова ответила на вопрос о повторной вакцинации "Спутником V"

Вопросы выбора препарата для ревакцинации пациента, в том числе от COVID-19, решает врач в каждом отдельном случае индивидуально, заявила глава Роспотребнадзора РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:08

2021-03-23T12:08

2021-03-23T12:36

наталья пшеничная

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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коронавирусы

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вопросы выбора препарата для ревакцинации пациента, в том числе от COVID-19, решает врач в каждом отдельном случае индивидуально, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя. Позднее пресс-служба Роспотребнадзора пояснила, что сообщения о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" сформулированы некорректно, привиться повторно можно будет вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"."Вопросы ревакцинации пациента, в том числе против коронавируса, находятся в сфере компетенций лечащего врача и решаются в каждом случае индивидуально. Сюда относится и выбор вакцинных препаратов", — сказала Попова, которую цитирует пресс-служба Роспотребнадзора.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова