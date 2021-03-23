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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210323/vaktsinatsiya-1602449999.html
Попова ответила на вопрос о повторной вакцинации "Спутником V"
Попова ответила на вопрос о повторной вакцинации "Спутником V"
Вопросы выбора препарата для ревакцинации пациента, в том числе от COVID-19, решает врач в каждом отдельном случае индивидуально, заявила глава Роспотребнадзора РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:08
2021-03-23T12:36
наталья пшеничная
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вопросы выбора препарата для ревакцинации пациента, в том числе от COVID-19, решает врач в каждом отдельном случае индивидуально, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя. Позднее пресс-служба Роспотребнадзора пояснила, что сообщения о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" сформулированы некорректно, привиться повторно можно будет вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"."Вопросы ревакцинации пациента, в том числе против коронавируса, находятся в сфере компетенций лечащего врача и решаются в каждом случае индивидуально. Сюда относится и выбор вакцинных препаратов", — сказала Попова, которую цитирует пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости
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наталья пшеничная, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова

Попова ответила на вопрос о повторной вакцинации "Спутником V"

12:08 23.03.2021 (обновлено: 12:36 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вопросы выбора препарата для ревакцинации пациента, в том числе от COVID-19, решает врач в каждом отдельном случае индивидуально, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя. Позднее пресс-служба Роспотребнадзора пояснила, что сообщения о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" сформулированы некорректно, привиться повторно можно будет вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
"Вопросы ревакцинации пациента, в том числе против коронавируса, находятся в сфере компетенций лечащего врача и решаются в каждом случае индивидуально. Сюда относится и выбор вакцинных препаратов", — сказала Попова, которую цитирует пресс-служба Роспотребнадзора.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаНаталья ПшеничнаяЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна Попова
 
 
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