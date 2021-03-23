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Попова ответила на вопрос о повторной вакцинации "Спутником V"
Попова ответила на вопрос о повторной вакцинации "Спутником V"
Вопросы выбора препарата для ревакцинации пациента, в том числе от COVID-19, решает врач в каждом отдельном случае индивидуально, заявила глава Роспотребнадзора РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:08
2021-03-23T12:08
2021-03-23T12:36
наталья пшеничная
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вопросы выбора препарата для ревакцинации пациента, в том числе от COVID-19, решает врач в каждом отдельном случае индивидуально, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя. Позднее пресс-служба Роспотребнадзора пояснила, что сообщения о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" сформулированы некорректно, привиться повторно можно будет вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"."Вопросы ревакцинации пациента, в том числе против коронавируса, находятся в сфере компетенций лечащего врача и решаются в каждом случае индивидуально. Сюда относится и выбор вакцинных препаратов", — сказала Попова, которую цитирует пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости
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наталья пшеничная, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова