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https://ria.ru/20210323/vaktsinatsiya-1602449871.html
В Роспотребнадзоре уточнили заявление о ревакцинации "Спутником V"
В Роспотребнадзоре уточнили заявление о ревакцинации "Спутником V"
Сообщения о невозможности повторной вакцинации препаратом "Спутник V" сформулированы некорректно, заявила врач-инфекционист, заместитель директора по... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:07
2021-03-23T13:24
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцина "эпиваккорона"
наталья пшеничная
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сообщения о невозможности повторной вакцинации препаратом "Спутник V" сформулированы некорректно, заявила врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее она же допустила, что повторно прививаться этой вакциной, вероятно, будет уже нельзя, потому что в организме выработаются антитела и к аденовирусам, на основе которых создан "Спутник V". "Имелось в виду, что после прививки через один-два года возможна ревакцинация другими вакцинами — "ЭпиВакКорона" или "КовиВак", — цитирует Пшеничную пресс-служба Роспотребнадзора. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, со своей стороны, отметила, что решение о ревакцинации находится в компетенции лечащего врача и в каждом случае будет приниматься индивидуально, в том числе и в том, что касается выбора препаратов."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6 процента, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. Привиться "Спутником V" может любой россиянин."ЭпиВакКорона" создана в новосибирском центре "Вектор". Этот препарат формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Он тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности.Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.
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вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", наталья пшеничная, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В Роспотребнадзоре уточнили заявление о ревакцинации "Спутником V"

12:07 23.03.2021 (обновлено: 13:24 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в ТЦ "Кунцево Плаза"
Вакцинация от COVID-19 в ТЦ Кунцево Плаза - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сообщения о невозможности повторной вакцинации препаратом "Спутник V" сформулированы некорректно, заявила врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Ранее она же допустила, что повторно прививаться этой вакциной, вероятно, будет уже нельзя, потому что в организме выработаются антитела и к аденовирусам, на основе которых создан "Спутник V".
"Имелось в виду, что после прививки через один-два года возможна ревакцинация другими вакцинами — "ЭпиВакКорона" или "КовиВак", — цитирует Пшеничную пресс-служба Роспотребнадзора.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, со своей стороны, отметила, что решение о ревакцинации находится в компетенции лечащего врача и в каждом случае будет приниматься индивидуально, в том числе и в том, что касается выбора препаратов.
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"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6 процента, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. Привиться "Спутником V" может любой россиянин.
"ЭпиВакКорона" создана в новосибирском центре "Вектор". Этот препарат формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Он тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности.
Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.
 
Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Вакцина "ЭпиВакКорона"Наталья ПшеничнаяВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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