https://ria.ru/20210323/vaktsinatsiya-1602449871.html

В Роспотребнадзоре уточнили заявление о ревакцинации "Спутником V"

В Роспотребнадзоре уточнили заявление о ревакцинации "Спутником V"

Сообщения о невозможности повторной вакцинации препаратом "Спутник V" сформулированы некорректно, заявила врач-инфекционист, заместитель директора по... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:07

2021-03-23T12:07

2021-03-23T13:24

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

вакцина "эпиваккорона"

наталья пшеничная

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601640449_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_6381de24b551725a37b82a635f3bab19.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сообщения о невозможности повторной вакцинации препаратом "Спутник V" сформулированы некорректно, заявила врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее она же допустила, что повторно прививаться этой вакциной, вероятно, будет уже нельзя, потому что в организме выработаются антитела и к аденовирусам, на основе которых создан "Спутник V". "Имелось в виду, что после прививки через один-два года возможна ревакцинация другими вакцинами — "ЭпиВакКорона" или "КовиВак", — цитирует Пшеничную пресс-служба Роспотребнадзора. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, со своей стороны, отметила, что решение о ревакцинации находится в компетенции лечащего врача и в каждом случае будет приниматься индивидуально, в том числе и в том, что касается выбора препаратов."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6 процента, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. Привиться "Спутником V" может любой россиянин."ЭпиВакКорона" создана в новосибирском центре "Вектор". Этот препарат формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Он тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности.Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/dnk-1602321774.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", наталья пшеничная, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)