В Роспотребнадзоре уточнили заявление о ревакцинации "Спутником V"
12:07 23.03.2021 (обновлено: 13:24 23.03.2021)
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сообщения о невозможности повторной вакцинации препаратом "Спутник V" сформулированы некорректно, заявила врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Ранее она же допустила, что повторно прививаться этой вакциной, вероятно, будет уже нельзя, потому что в организме выработаются антитела и к аденовирусам, на основе которых создан "Спутник V".
"Имелось в виду, что после прививки через один-два года возможна ревакцинация другими вакцинами — "ЭпиВакКорона" или "КовиВак", — цитирует Пшеничную пресс-служба Роспотребнадзора.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, со своей стороны, отметила, что решение о ревакцинации находится в компетенции лечащего врача и в каждом случае будет приниматься индивидуально, в том числе и в том, что касается выбора препаратов.
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6 процента, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. Привиться "Спутником V" может любой россиянин.
"ЭпиВакКорона" создана в новосибирском центре "Вектор". Этот препарат формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Он тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности.
Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.