https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602559140.html

В Италии назвали позицию ЕС по "Спутнику V" политически мотивированной

В Италии назвали позицию ЕС по "Спутнику V" политически мотивированной

Позиция Брюсселя, согласно которой странам ЕС не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", продиктована геополитическими мотивами, которые не... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T22:21

2021-03-23T22:21

2021-03-23T22:21

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

евросоюз

италия

в мире

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РИМ, 23 мар - РИА Новости, Сергей Старцев. Позиция Брюсселя, согласно которой странам ЕС не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", продиктована геополитическими мотивами, которые не выдерживают критики с медицинской и научной точки зрения, заявил во вторник РИА Новости известный итальянский иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи (Mario Clerici).Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится вакцина "Спутник V", так как в ЕС уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета."Тот факт, что Европа не хочет использовать российскую вакцину, объясняется геополитическими причинами. Но с медицинской точки зрения, это поразительная глупость. Нам следует немедленно закупить эту вакцину, потому что она хорошо действует и недорого стоит", - указал итальянский эксперт. Клеричи отметил, что заявление Бретона по поводу "Спутник V" с медицинской и научной точки зрения не выдерживает никакой критики и "лишено смысла".При этом ученый заявил, что скептически относится к перспективе одобрения использования вакцины "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)."Боюсь, что ЕМА никогда не примет такого решения, опять же по политическим мотивам. Надеюсь, что Италия займет в данном вопросе собственную позицию, и Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) одобрит использование "Спутник", несмотря на мнение ЕМА. Для этого с клинической точки зрения нет никаких препятствий", - отметил Клеричи.Видный иммунолог также с энтузиазмом приветствовал известие о скором начале научного сотрудничества между специалистами Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме и сотрудниками Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава РФ.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602310504.html

https://ria.ru/20210322/frantsiya-1602311133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, евросоюз, италия, в мире