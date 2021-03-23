https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602538356.html
В Сербию доставили новую партию вакцины "Спутник V"
В Сербию доставили новую партию вакцины "Спутник V"
Новая партия вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" прибыла в Сербию, передает из аэропорта агентство Танюг. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:57
2021-03-23T18:57
2021-03-23T18:57
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 23 мар – РИА Новости. Новая партия вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" прибыла в Сербию, передает из аэропорта агентство Танюг.По данным агентства, вакцину доставили в белградский аэропорт "Никола Тесла" после 16.00 (18.00 мск).Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла в страну 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января, во второй половине февраля начала прибывать AstraZeneca. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, свыше 40% граждан хотят получить российскую вакцину.По данным сербского минздрава, ко вторнику с начала пандемии выявлено 561 372 случаев COVID-19, из них 5 475 за последние сутки. Всего скончались 5 002 инфицированных, за последние 24 часа – 36 человек. На больничном лечении находится 6 187 человек, 238 из них – на аппаратах искусственной вентиляции легких. В ведомстве называют эпидобстановку в стране "тревожной и нестабильной".
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, сербия, в мире
БЕЛГРАД, 23 мар – РИА Новости.
Новая партия вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" прибыла в Сербию
, передает из аэропорта агентство Танюг
.
По данным агентства, вакцину доставили в белградский аэропорт "Никола Тесла" после 16.00 (18.00 мск).
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла в страну 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января, во второй половине февраля начала прибывать AstraZeneca. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, свыше 40% граждан хотят получить российскую вакцину.
По данным сербского минздрава, ко вторнику с начала пандемии выявлено 561 372 случаев COVID-19, из них 5 475 за последние сутки. Всего скончались 5 002 инфицированных, за последние 24 часа – 36 человек. На больничном лечении находится 6 187 человек, 238 из них – на аппаратах искусственной вентиляции легких. В ведомстве называют эпидобстановку в стране "тревожной и нестабильной".