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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602475470.html
Посол России в Италии оценил ситуацию с регистрацией "Спутника V"
Посол России в Италии оценил ситуацию с регистрацией "Спутника V"
Россия рассчитывает на завершение процесса регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA)... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:04
2021-03-23T14:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
the lancet
здоровье - общество
москва
италия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает на завершение процесса регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) без политизации и излишней бюрократии, заявил посол РФ в Италии Сергей Разов."Мы надеемся на скорейшее завершение процедуры последовательной экспертизы в EMA без политизации и излишней бюрократии.... Мы готовы в случае востребованности и к поставкам российской вакцины, и организации ее производства на итальянской территории, и к развитию сотрудничества в области совместных исследований", - сказал Разов в ходе международной конференции в онлайн-формате, посвященной распространению вакцины "Спутник V" и перспективам ее использования в Италии.При этом он подчеркнул, что Россия "никому ничего не навязывает". По словам дипломата, в посольство поступают многочисленные обращения от итальянских регионов, частных компаний, физических лиц с просьбами о приобретении и предложениями о производстве "Спутник V" для итальянских граждан."Мы открыты для всех взаимоприемлемых форм сотрудничества при том понимании, что соответствующие запросы должны поступать по официальным правительственным каналам. Мы категорически не хотели бы вносить какие-либо элементы диссонанса во взаимоотношения центрального правительства и отдельных регионов Италии", - заявил посол.Разов сообщил, что особое значение в Москве придают развитию сотрудничества между научными центрами России и Италии по борьбе с пандемией - прежде всего, между научно-исследовательским центром имени Гамалеи и Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Спалланцани."Эти контакты продолжаются, постепенно переходят в практическую плоскость. Мы как посольство оказываем им всякое содействие. Рассчитываем на подписание в скором времени меморандума о сотрудничестве между институтами и на активизацию взаимодействия", - добавил дипломат.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае."Спутник V" зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, the lancet, здоровье - общество, москва, италия, сергей разов, в мире

Посол России в Италии оценил ситуацию с регистрацией "Спутника V"

14:04 23.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПосол России в Италии Сергей Разов
Посол России в Италии Сергей Разов - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает на завершение процесса регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) без политизации и излишней бюрократии, заявил посол РФ в Италии Сергей Разов.
"Мы надеемся на скорейшее завершение процедуры последовательной экспертизы в EMA без политизации и излишней бюрократии.... Мы готовы в случае востребованности и к поставкам российской вакцины, и организации ее производства на итальянской территории, и к развитию сотрудничества в области совместных исследований", - сказал Разов в ходе международной конференции в онлайн-формате, посвященной распространению вакцины "Спутник V" и перспективам ее использования в Италии.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
При этом он подчеркнул, что Россия "никому ничего не навязывает". По словам дипломата, в посольство поступают многочисленные обращения от итальянских регионов, частных компаний, физических лиц с просьбами о приобретении и предложениями о производстве "Спутник V" для итальянских граждан.
"Мы открыты для всех взаимоприемлемых форм сотрудничества при том понимании, что соответствующие запросы должны поступать по официальным правительственным каналам. Мы категорически не хотели бы вносить какие-либо элементы диссонанса во взаимоотношения центрального правительства и отдельных регионов Италии", - заявил посол.
Разов сообщил, что особое значение в Москве придают развитию сотрудничества между научными центрами России и Италии по борьбе с пандемией - прежде всего, между научно-исследовательским центром имени Гамалеи и Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Спалланцани.
"Эти контакты продолжаются, постепенно переходят в практическую плоскость. Мы как посольство оказываем им всякое содействие. Рассчитываем на подписание в скором времени меморандума о сотрудничестве между институтами и на активизацию взаимодействия", - добавил дипломат.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.
"Спутник V" зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыThe LancetЗдоровье - ОбществоМоскваИталияСергей РазовВ мире
 
 
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