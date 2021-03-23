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В Кремле оценили востребованность "Спутника V" за рубежом
В Кремле оценили востребованность "Спутника V" за рубежом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам что сейчас нет потребности повышать привлекательность "Спутника V" за рубежом, пока производство РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:58
2021-03-23T12:58
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дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам что сейчас нет потребности повышать привлекательность "Спутника V" за рубежом, пока производство не справляется с удовлетворением зарубежных нужд.Ранее в Кремле заявили, что не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привьется Владимир Путин, и не будут показывать процесс: придется поверить на слово.Журналисты просили у Пескова, не допускает ли Кремль возможность в будущем рассказать, какой вакциной привился президент России Владимир Путин, для повышения привлекательности российских препаратов за рубежом."Вы знаете, у нас нет потребности повышать, тем более искусственно, привлекательность и востребованность "Спутника V" за рубежом. Эта вакцина настолько востребована, что у нас пока производство не справляется с удовлетворением зарубежных нужд. У нас добрая половина стран мира требует гораздо больше количество, чем мы можем произвести, поэтому мы сейчас налаживаем со многими странами совместное производство и, как говорил вчера президент, готовы передавать соответствующие технологии. В отличие, кстати, от других производителей", - сказал Песков."Поэтому с этим проблем у нас нет никаких, и мы сознательно не говорим, какую прививку будет делать президент, отмечая, что все три российские прививки абсолютно надежны и эффективны", - добавил он.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, в мире

В Кремле оценили востребованность "Спутника V" за рубежом

12:58 23.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам что сейчас нет потребности повышать привлекательность "Спутника V" за рубежом, пока производство не справляется с удовлетворением зарубежных нужд.
Ранее в Кремле заявили, что не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привьется Владимир Путин, и не будут показывать процесс: придется поверить на слово.
Журналисты просили у Пескова, не допускает ли Кремль возможность в будущем рассказать, какой вакциной привился президент России Владимир Путин, для повышения привлекательности российских препаратов за рубежом.
"Вы знаете, у нас нет потребности повышать, тем более искусственно, привлекательность и востребованность "Спутника V" за рубежом. Эта вакцина настолько востребована, что у нас пока производство не справляется с удовлетворением зарубежных нужд. У нас добрая половина стран мира требует гораздо больше количество, чем мы можем произвести, поэтому мы сейчас налаживаем со многими странами совместное производство и, как говорил вчера президент, готовы передавать соответствующие технологии. В отличие, кстати, от других производителей", - сказал Песков.
"Поэтому с этим проблем у нас нет никаких, и мы сознательно не говорим, какую прививку будет делать президент, отмечая, что все три российские прививки абсолютно надежны и эффективны", - добавил он.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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