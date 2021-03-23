https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602447449.html

В Нигерии разработали две вакцины от COVID-19

В Нигерии разработали две вакцины от COVID-19

Ученые Нигерии разработали две вакцины от коронавируса, которые пройдут клинические испытания, сообщает местная газета Vanguard со ссылкой на главу... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T11:47

2021-03-23T11:47

2021-03-23T11:47

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

нигерия

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ученые Нигерии разработали две вакцины от коронавируса, которые пройдут клинические испытания, сообщает местная газета Vanguard со ссылкой на главу президентской целевой группы по борьбе с COVID, секретаря федерального правительства Босса Мустафу."Раскрытие информации о том, что нигерийские ученые разработали по меньшей мере две местные вакцины от COVID-19, ожидающие клинических испытаний и сертификации, имеет большое значение", - заявил Мустафа.Он призвал "все соответствующие агентства предоставить необходимую поддержку и благоприятные условия для беспрепятственного выполнения оставшихся протоколов сертификации этих вакцин".По данным минздрава Нигерии, в стране с начала пандемии коронавируса выявлено 161 868 случаев заражения, скончались 2030 человек, выздоровели более 148 тысяч.Нигерия получила вакцины AstraZeneca в рамках программы Всемирной организации здравоохранения COVAX, через нее страна бесплатно получит 84 миллиона доз вакцины.

нигерия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , нигерия, в мире