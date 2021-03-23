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В Нигерии разработали две вакцины от COVID-19
В Нигерии разработали две вакцины от COVID-19
Ученые Нигерии разработали две вакцины от коронавируса, которые пройдут клинические испытания, сообщает местная газета Vanguard со ссылкой на главу... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:47
2021-03-23T11:47
2021-03-23T11:47
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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нигерия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ученые Нигерии разработали две вакцины от коронавируса, которые пройдут клинические испытания, сообщает местная газета Vanguard со ссылкой на главу президентской целевой группы по борьбе с COVID, секретаря федерального правительства Босса Мустафу."Раскрытие информации о том, что нигерийские ученые разработали по меньшей мере две местные вакцины от COVID-19, ожидающие клинических испытаний и сертификации, имеет большое значение", - заявил Мустафа.Он призвал "все соответствующие агентства предоставить необходимую поддержку и благоприятные условия для беспрепятственного выполнения оставшихся протоколов сертификации этих вакцин".По данным минздрава Нигерии, в стране с начала пандемии коронавируса выявлено 161 868 случаев заражения, скончались 2030 человек, выздоровели более 148 тысяч.Нигерия получила вакцины AstraZeneca в рамках программы Всемирной организации здравоохранения COVAX, через нее страна бесплатно получит 84 миллиона доз вакцины.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , нигерия, в мире
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Ученые Нигерии
разработали две вакцины от коронавируса, которые пройдут клинические испытания, сообщает местная газета Vanguard
со ссылкой на главу президентской целевой группы по борьбе с COVID, секретаря федерального правительства Босса Мустафу.
"Раскрытие информации о том, что нигерийские ученые разработали по меньшей мере две местные вакцины от COVID-19, ожидающие клинических испытаний и сертификации, имеет большое значение", - заявил Мустафа.
Он призвал "все соответствующие агентства предоставить необходимую поддержку и благоприятные условия для беспрепятственного выполнения оставшихся протоколов сертификации этих вакцин".
По данным минздрава Нигерии, в стране с начала пандемии коронавируса выявлено 161 868 случаев заражения, скончались 2030 человек, выздоровели более 148 тысяч.
Нигерия получила вакцины AstraZeneca
в рамках программы Всемирной организации здравоохранения COVAX, через нее страна бесплатно получит 84 миллиона доз вакцины.