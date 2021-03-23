https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602413396.html

В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле

В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле

Приезд группы российских ученых в Рим для исследований вакцины "Спутник V" ожидается сразу после подписания соглашения между центром имени Гамалеи и... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T03:28

2021-03-23T03:28

2021-03-23T03:28

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

никола дзингаретти

коронавирус covid-19

россия

нии им. гамалеи

лацио

рим

италия

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РИМ, 23 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Приезд группы российских ученых в Рим для исследований вакцины "Спутник V" ожидается сразу после подписания соглашения между центром имени Гамалеи и Национальным институтом инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani, первые результаты совместной работы можно ждать уже в апреле, заявил в интервью РИА Новости директор итальянского учреждения профессор Франческо Вайя.В субботу президент столичной области Лацио Никола Дзингаретти объявил о том, что через несколько дней будет заключен договор о проведении научных испытаний вакцины "Спутник V" на базе института "Спалланцани". Его руководитель Вайя затем сообщил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России направит в Рим своих сотрудников для совместных исследований с итальянскими коллегами.По его словам, группа российских ученых, "как минимум трое", привезут итальянским коллегам образцы сыворотки крови и вакцину "Спутник V".Ранее многие видные представители научно-медицинского сообщества Италии поддержали идею применения российской вакцины "Спутник V" на Апеннинах. Так, в начале февраля президент Высшего совета здравоохранения при минздраве Италии Франко Локателли назвал "исключительно интересными" результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины и призвал подходить к вопросу о ее применении без предубеждений.

https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602408020.html

россия

лацио

рим

италия

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, никола дзингаретти, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, лацио, рим, италия, общество