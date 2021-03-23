https://ria.ru/20210323/ugrozy-1602420374.html

Лавров: Россия и КНР сделают все, чтобы обезопасить отношения от угроз

Лавров: Россия и КНР сделают все, чтобы обезопасить отношения от угроз

Россия и КНР будут делать все, чтобы обезопасить свои финансовые и торговые отношения от угроз со стороны недружественных стран, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T07:58

2021-03-23T07:58

2021-03-23T07:58

россия

ван и (политик)

сергей лавров

мид кнр

китай

сша

в мире

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ГУЙЛИНЬ, 23 мар - РИА Новости. Россия и КНР будут делать все, чтобы обезопасить свои финансовые и торговые отношения от угроз со стороны недружественных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нельзя вести дела в мире путём ультиматумов, путём санкций, принуждая другие страны к какому-то поведению, которое от них ожидают. У нас есть пословица - насильно мил не будешь. США, к сожалению, эту пословицу не выучили и действуют с противоположных позиций", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.Он отметил, что Россия в целом намерена уходить от зависимости от контролируемых западными странами финансовых систем."Эта работа уже давно ведется. Ведется она по разным направлениям, у нас есть собственная система передачи финансовых сообщений. Я так понимаю, что наши соответствующие финансовые власти, финансовые ведомства, Центральный банк рассчитывают расширять ее применение", - пояснил российский министр.

https://ria.ru/20210323/dogovor-1602415963.html

россия

китай

сша

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россия, ван и (политик), сергей лавров, мид кнр, китай, сша, в мире