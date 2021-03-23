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Лавров: Россия и КНР сделают все, чтобы обезопасить отношения от угроз
Лавров: Россия и КНР сделают все, чтобы обезопасить отношения от угроз
Россия и КНР будут делать все, чтобы обезопасить свои финансовые и торговые отношения от угроз со стороны недружественных стран, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T07:58
2021-03-23T07:58
россия
ван и (политик)
сергей лавров
мид кнр
китай
сша
в мире
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ГУЙЛИНЬ, 23 мар - РИА Новости. Россия и КНР будут делать все, чтобы обезопасить свои финансовые и торговые отношения от угроз со стороны недружественных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нельзя вести дела в мире путём ультиматумов, путём санкций, принуждая другие страны к какому-то поведению, которое от них ожидают. У нас есть пословица - насильно мил не будешь. США, к сожалению, эту пословицу не выучили и действуют с противоположных позиций", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.Он отметил, что Россия в целом намерена уходить от зависимости от контролируемых западными странами финансовых систем."Эта работа уже давно ведется. Ведется она по разным направлениям, у нас есть собственная система передачи финансовых сообщений. Я так понимаю, что наши соответствующие финансовые власти, финансовые ведомства, Центральный банк рассчитывают расширять ее применение", - пояснил российский министр.
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россия, ван и (политик), сергей лавров, мид кнр, китай, сша, в мире

Лавров: Россия и КНР сделают все, чтобы обезопасить отношения от угроз

07:58 23.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Гуйлине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Гуйлине - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ГУЙЛИНЬ, 23 мар - РИА Новости. Россия и КНР будут делать все, чтобы обезопасить свои финансовые и торговые отношения от угроз со стороны недружественных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нельзя вести дела в мире путём ультиматумов, путём санкций, принуждая другие страны к какому-то поведению, которое от них ожидают. У нас есть пословица - насильно мил не будешь. США, к сожалению, эту пословицу не выучили и действуют с противоположных позиций", - сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.
"Возвращаясь к российско-китайским отношениям, я убеждён, что мы будем делать все, чтобы они были в безопасности. И не подвергались каким-либо угрозам со стороны недружественно настроенных по отношению к нашим странам государств, в том числе это касается и путей ведения торговли, взаимных расчетов и всего остального, что делает нас более сильными", - добавил Лавров.
Он отметил, что Россия в целом намерена уходить от зависимости от контролируемых западными странами финансовых систем.
"Эта работа уже давно ведется. Ведется она по разным направлениям, у нас есть собственная система передачи финансовых сообщений. Я так понимаю, что наши соответствующие финансовые власти, финансовые ведомства, Центральный банк рассчитывают расширять ее применение", - пояснил российский министр.
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