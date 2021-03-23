https://ria.ru/20210323/ubiystvo-1602510856.html

В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве школьницы

В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве школьницы

Удмуртские правоохранители задержали 27-летнего жителя Сарапула, подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы, сообщили в следственном управлении СКР по... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T16:49

2021-03-23T16:49

2021-03-23T16:49

следственный комитет россии (ск рф)

сарапул

происшествия

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УФА, 23 мар - РИА Новости. Удмуртские правоохранители задержали 27-летнего жителя Сарапула, подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы, сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии.По данным следствия, в понедельник поздно вечером в квартире по месту своего жительства в городе Сарапул обнаружено тело 11-летней девочки с признаками насильственной смерти."В результате незамедлительно проведенного следователями СК совместно с полицейскими комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника установлена. Им оказался 27-летний, ранее судимый, знакомый матери погибшей девочки. Он задержан", - говорится в сообщении регионального СУСКР.Следователи, кроме уголовного дела об убийстве малолетней, возбудили дело о халатности по факту бездействия должностных лиц органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.Ведомство не сообщает подробности произошедшего.

https://ria.ru/20210323/ubiystvo-1602467298.html

сарапул

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), сарапул, происшествия