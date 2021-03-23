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В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве школьницы
Удмуртские правоохранители задержали 27-летнего жителя Сарапула, подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы, сообщили в следственном управлении СКР по... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:49
2021-03-23T16:49
следственный комитет россии (ск рф)
сарапул
происшествия
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УФА, 23 мар - РИА Новости. Удмуртские правоохранители задержали 27-летнего жителя Сарапула, подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы, сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии.По данным следствия, в понедельник поздно вечером в квартире по месту своего жительства в городе Сарапул обнаружено тело 11-летней девочки с признаками насильственной смерти."В результате незамедлительно проведенного следователями СК совместно с полицейскими комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника установлена. Им оказался 27-летний, ранее судимый, знакомый матери погибшей девочки. Он задержан", - говорится в сообщении регионального СУСКР.Следователи, кроме уголовного дела об убийстве малолетней, возбудили дело о халатности по факту бездействия должностных лиц органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.Ведомство не сообщает подробности произошедшего.
https://ria.ru/20210323/ubiystvo-1602467298.html
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следственный комитет россии (ск рф), сарапул, происшествия

В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве школьницы

16:49 23.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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УФА, 23 мар - РИА Новости. Удмуртские правоохранители задержали 27-летнего жителя Сарапула, подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы, сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии.
По данным следствия, в понедельник поздно вечером в квартире по месту своего жительства в городе Сарапул обнаружено тело 11-летней девочки с признаками насильственной смерти.
"В результате незамедлительно проведенного следователями СК совместно с полицейскими комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника установлена. Им оказался 27-летний, ранее судимый, знакомый матери погибшей девочки. Он задержан", - говорится в сообщении регионального СУСКР.
Следователи, кроме уголовного дела об убийстве малолетней, возбудили дело о халатности по факту бездействия должностных лиц органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.
Ведомство не сообщает подробности произошедшего.
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Следственный комитет России (СК РФ)СарапулПроисшествия
 
 
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