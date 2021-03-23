https://ria.ru/20210323/ubiystvo-1602510856.html
В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве школьницы
Удмуртские правоохранители задержали 27-летнего жителя Сарапула, подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы, сообщили в следственном управлении СКР по... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:49
2021-03-23T16:49
2021-03-23T16:49
следственный комитет россии (ск рф)
сарапул
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
УФА, 23 мар - РИА Новости. Удмуртские правоохранители задержали 27-летнего жителя Сарапула, подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы, сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии.По данным следствия, в понедельник поздно вечером в квартире по месту своего жительства в городе Сарапул обнаружено тело 11-летней девочки с признаками насильственной смерти."В результате незамедлительно проведенного следователями СК совместно с полицейскими комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника установлена. Им оказался 27-летний, ранее судимый, знакомый матери погибшей девочки. Он задержан", - говорится в сообщении регионального СУСКР.Следователи, кроме уголовного дела об убийстве малолетней, возбудили дело о халатности по факту бездействия должностных лиц органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.Ведомство не сообщает подробности произошедшего.
https://ria.ru/20210323/ubiystvo-1602467298.html
сарапул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), сарапул, происшествия
УФА, 23 мар - РИА Новости.
Удмуртские правоохранители задержали 27-летнего жителя Сарапула
, подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы, сообщили в следственном управлении СКР
по Удмуртии.
По данным следствия, в понедельник поздно вечером в квартире по месту своего жительства в городе Сарапул обнаружено тело 11-летней девочки с признаками насильственной смерти.
"В результате незамедлительно проведенного следователями СК совместно с полицейскими комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника установлена. Им оказался 27-летний, ранее судимый, знакомый матери погибшей девочки. Он задержан", - говорится в сообщении регионального СУСКР.
Следователи, кроме уголовного дела об убийстве малолетней, возбудили дело о халатности по факту бездействия должностных лиц органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.
Ведомство не сообщает подробности произошедшего.