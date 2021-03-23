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Житель Тамбовской области получил 24 года колонии за убийство школьницы
Житель Тамбовской области получил 24 года колонии за убийство школьницы
Суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима жителя Тамбовской области, обвиняемого в убийстве 13-летней школьницы, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T13:28
2021-03-23T13:44
тамбовская область
котовск
тамбовский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 23 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима жителя Тамбовской области, обвиняемого в убийстве 13-летней школьницы, сообщает прокуратура региона.Вечером 7 марта 2020 года девочка ушла на дискотеку в дом культуры села Бокино Тамбовского района и домой не вернулась. Были организованы поиски школьницы, следователи по факту ее безвестного исчезновения возбудили дело об убийстве. Тело нашли 11 марта закопанным в лесу Котовска. По подозрению в причастности к исчезновению школьницы был задержан 36-летний житель Котовска. По версии следствия, вечером 7 марта обвиняемый, проезжая на KIA Ceed по одной из улиц села Бокино, увидел 13-летнюю девочку."Установлено, что около 22.00 мск 7 марта, проезжая по улице Балашовской села Бокино Тамбовского района на автомобиле, обвиняемый встретил малолетнюю жительницу села Бокино 2006 года рождения, подверг её избиению, насильно посадил в машину, проследовал на автомобиле к безлюдному участку местности, где совершил с ней насильственные действия и задушил", - говорится в сообщении. После этого подсудимый вывез тело девочки в город Котовск и закопал в лесополосе.В отношении него было возбуждено дело по статьям "убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием", "насильственные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", "умышленное уничтожение или повреждение имущества". В ходе следствия мужчина не признавал вину. Он выдвигал разные версии смерти девочки, в том числе о том, что она погибла в ДТП. Однако собранные доказательства не подтвердили ни одну из версий. Экспертиза не выявила у обвиняемого никаких психических отклонений."С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновника к 24 годам лишения свободы в колонии строго режима", - сообщает прокуратура. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20210322/ubiystvo-1602408496.html
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тамбовская область, котовск, тамбовский район, происшествия

Житель Тамбовской области получил 24 года колонии за убийство школьницы

13:28 23.03.2021 (обновлено: 13:44 23.03.2021)
 
© Фото : СУСК России по Тамбовской областиЖитель Тамбовской области осужден за убийство школьницы
Житель Тамбовской области осужден за убийство школьницы - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Фото : СУСК России по Тамбовской области
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ВОРОНЕЖ, 23 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима жителя Тамбовской области, обвиняемого в убийстве 13-летней школьницы, сообщает прокуратура региона.
Вечером 7 марта 2020 года девочка ушла на дискотеку в дом культуры села Бокино Тамбовского района и домой не вернулась. Были организованы поиски школьницы, следователи по факту ее безвестного исчезновения возбудили дело об убийстве. Тело нашли 11 марта закопанным в лесу Котовска. По подозрению в причастности к исчезновению школьницы был задержан 36-летний житель Котовска. По версии следствия, вечером 7 марта обвиняемый, проезжая на KIA Ceed по одной из улиц села Бокино, увидел 13-летнюю девочку.
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"Установлено, что около 22.00 мск 7 марта, проезжая по улице Балашовской села Бокино Тамбовского района на автомобиле, обвиняемый встретил малолетнюю жительницу села Бокино 2006 года рождения, подверг её избиению, насильно посадил в машину, проследовал на автомобиле к безлюдному участку местности, где совершил с ней насильственные действия и задушил", - говорится в сообщении. После этого подсудимый вывез тело девочки в город Котовск и закопал в лесополосе.
В отношении него было возбуждено дело по статьям "убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием", "насильственные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", "умышленное уничтожение или повреждение имущества". В ходе следствия мужчина не признавал вину. Он выдвигал разные версии смерти девочки, в том числе о том, что она погибла в ДТП. Однако собранные доказательства не подтвердили ни одну из версий. Экспертиза не выявила у обвиняемого никаких психических отклонений.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновника к 24 годам лишения свободы в колонии строго режима", - сообщает прокуратура. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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