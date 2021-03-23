https://ria.ru/20210323/turisty-1602479069.html

Спасатели сняли туристов с вулкана на Камчатке

Спасатели сняли туристов с вулкана на Камчатке

Спасатели на Камчатке эвакуировали с вулкана Авача двух туристов из Екатеринбурга, один из которых повредил ногу из-за сильной пурги, сообщили в МЧС. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:18

2021-03-23T14:18

2021-03-23T17:15

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мар — РИА Новости. Спасатели на Камчатке эвакуировали с вулкана Авача двух туристов из Екатеринбурга, один из которых повредил ногу из-за сильной пурги, сообщили в МЧС.Как рассказал спасатель первого класса Иван Бенедык, путешественникам пришлось изменить первоначальный маршрут из-за сильного ветра и практически нулевой видимости."В районе хребта очередной сильный порыв ветра сбил мужчин с ног, и они слетели вниз", — добавил сотрудник спасательного отряда.Один из туристов сильно повредил ногу, его напарник смог зафиксировать голень с помощью трекинговых палок.Спасательную операцию осложняли порывистый ветер и снег."Передвигаться было можно, только когда стихал ветер и немного открывалась видимость. Когда туристы спустились на высоту около 1,2 тысячи метров, мы на снегоходах смогли их забрать и транспортировать в больницу", — заключил Бенедык.

https://ria.ru/20210323/khibiny-1602452974.html

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2021

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