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Спасатели сняли туристов с вулкана на Камчатке
Спасатели сняли туристов с вулкана на Камчатке
Спасатели на Камчатке эвакуировали с вулкана Авача двух туристов из Екатеринбурга, один из которых повредил ногу из-за сильной пурги, сообщили в МЧС. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:18
2021-03-23T14:18
2021-03-23T17:15
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новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мар — РИА Новости. Спасатели на Камчатке эвакуировали с вулкана Авача двух туристов из Екатеринбурга, один из которых повредил ногу из-за сильной пурги, сообщили в МЧС.Как рассказал спасатель первого класса Иван Бенедык, путешественникам пришлось изменить первоначальный маршрут из-за сильного ветра и практически нулевой видимости."В районе хребта очередной сильный порыв ветра сбил мужчин с ног, и они слетели вниз", — добавил сотрудник спасательного отряда.Один из туристов сильно повредил ногу, его напарник смог зафиксировать голень с помощью трекинговых палок.Спасательную операцию осложняли порывистый ветер и снег."Передвигаться было можно, только когда стихал ветер и немного открывалась видимость. Когда туристы спустились на высоту около 1,2 тысячи метров, мы на снегоходах смогли их забрать и транспортировать в больницу", — заключил Бенедык.
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туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мар — РИА Новости.
Спасатели на Камчатке
эвакуировали с вулкана Авача двух туристов из Екатеринбурга, один из которых повредил ногу из-за сильной пурги, сообщили в МЧС
.
Как рассказал спасатель первого класса Иван Бенедык, путешественникам пришлось изменить первоначальный маршрут из-за сильного ветра и практически нулевой видимости.
"В районе хребта очередной сильный порыв ветра сбил мужчин с ног, и они слетели вниз", — добавил сотрудник спасательного отряда.
Один из туристов сильно повредил ногу, его напарник смог зафиксировать голень с помощью трекинговых палок.
Спасательную операцию осложняли порывистый ветер и снег.
"Передвигаться было можно, только когда стихал ветер и немного открывалась видимость. Когда туристы спустились на высоту около 1,2 тысячи метров, мы на снегоходах смогли их забрать и транспортировать в больницу", — заключил Бенедык.