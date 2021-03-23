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Стало известно, кто чаще всего становится жертвой мошенников
Стало известно, кто чаще всего становится жертвой мошенников
Женщины в России чаще всего становятся жертвами мошенников, которые используют методы социальной инженерии, говорится в обзоре Банка России об основных видах... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:50
2021-03-23T12:50
россия
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Женщины в России чаще всего становятся жертвами мошенников, которые используют методы социальной инженерии, говорится в обзоре Банка России об основных видах компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2019-2020 годах.В целом Банк России распределил жертв социальной инженерии на несколько основных групп. Так, на уловки мошенников попадаются "индивидуалисты" - благополучные в финансовом плане, легко тратят на себя и удовольствия, излишне доверяют новым технологиям.Вторая группа жертв аферистов - это "школьники, студенты, лица с особенностями социальной адаптации". Эти граждане доверчивые, расточительные, импульсивные, склонные к риску, у них - "противоречивая самоидентификация", отметил ЦБ.Третью группу в Банке России назвали "бюджетораспорядителями семей с невысоким уровнем дохода и высокой финансовой нагрузкой". Это целеустремленные и ответственные люди, которые высоко ценят семейные и дружеские связи, ответственные. Четвертая группа - "домохозяйки" - уступчивые, доверчивые. И, наконец, пятая - "серебряный возраст", в нее входят россияне старше 60 лет. По данным регулятора, эти граждане составляют треть жертв социальной инженерии."Однако вызывает беспокойство тот факт, что основной удар приходится на экономически активное население в возрасте 20-60 лет", - указал также регулятор.
https://radiosputnik.ria.ru/20210322/moshenniki-1602380385.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), общество

Стало известно, кто чаще всего становится жертвой мошенников

12:50 23.03.2021
 
© Depositphotos / Andrey ArkushaДевушка снимает деньги в банкомате
Девушка снимает деньги в банкомате - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Depositphotos / Andrey Arkusha
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Женщины в России чаще всего становятся жертвами мошенников, которые используют методы социальной инженерии, говорится в обзоре Банка России об основных видах компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2019-2020 годах.
"Установлено, что чаще всего жертвами мошенников становятся женщины (более 65%)", - сказано в материалах.
В целом Банк России распределил жертв социальной инженерии на несколько основных групп. Так, на уловки мошенников попадаются "индивидуалисты" - благополучные в финансовом плане, легко тратят на себя и удовольствия, излишне доверяют новым технологиям.
Вторая группа жертв аферистов - это "школьники, студенты, лица с особенностями социальной адаптации". Эти граждане доверчивые, расточительные, импульсивные, склонные к риску, у них - "противоречивая самоидентификация", отметил ЦБ.
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Третью группу в Банке России назвали "бюджетораспорядителями семей с невысоким уровнем дохода и высокой финансовой нагрузкой". Это целеустремленные и ответственные люди, которые высоко ценят семейные и дружеские связи, ответственные. Четвертая группа - "домохозяйки" - уступчивые, доверчивые. И, наконец, пятая - "серебряный возраст", в нее входят россияне старше 60 лет. По данным регулятора, эти граждане составляют треть жертв социальной инженерии.
"Однако вызывает беспокойство тот факт, что основной удар приходится на экономически активное население в возрасте 20-60 лет", - указал также регулятор.
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