https://ria.ru/20210323/tsb-1602458840.html
Стало известно, кто чаще всего становится жертвой мошенников
Стало известно, кто чаще всего становится жертвой мошенников
Женщины в России чаще всего становятся жертвами мошенников, которые используют методы социальной инженерии, говорится в обзоре Банка России об основных видах... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:50
2021-03-23T12:50
2021-03-23T12:50
россия
центральный банк рф (цб рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565246919_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b33eb56cbeb1be08561e31c47554f58.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Женщины в России чаще всего становятся жертвами мошенников, которые используют методы социальной инженерии, говорится в обзоре Банка России об основных видах компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2019-2020 годах.В целом Банк России распределил жертв социальной инженерии на несколько основных групп. Так, на уловки мошенников попадаются "индивидуалисты" - благополучные в финансовом плане, легко тратят на себя и удовольствия, излишне доверяют новым технологиям.Вторая группа жертв аферистов - это "школьники, студенты, лица с особенностями социальной адаптации". Эти граждане доверчивые, расточительные, импульсивные, склонные к риску, у них - "противоречивая самоидентификация", отметил ЦБ.Третью группу в Банке России назвали "бюджетораспорядителями семей с невысоким уровнем дохода и высокой финансовой нагрузкой". Это целеустремленные и ответственные люди, которые высоко ценят семейные и дружеские связи, ответственные. Четвертая группа - "домохозяйки" - уступчивые, доверчивые. И, наконец, пятая - "серебряный возраст", в нее входят россияне старше 60 лет. По данным регулятора, эти граждане составляют треть жертв социальной инженерии."Однако вызывает беспокойство тот факт, что основной удар приходится на экономически активное население в возрасте 20-60 лет", - указал также регулятор.
https://radiosputnik.ria.ru/20210322/moshenniki-1602380385.html
https://ria.ru/20210318/moshenniki-1601741883.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565246919_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_fa60b1fab289d0f1417c0353903af51f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), общество
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Женщины в России чаще всего становятся жертвами мошенников, которые используют методы социальной инженерии, говорится в обзоре Банка России об основных видах компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2019-2020 годах.
"Установлено, что чаще всего жертвами мошенников становятся женщины (более 65%)", - сказано в материалах.
В целом Банк России распределил жертв социальной инженерии на несколько основных групп. Так, на уловки мошенников попадаются "индивидуалисты" - благополучные в финансовом плане, легко тратят на себя и удовольствия, излишне доверяют новым технологиям.
Вторая группа жертв аферистов - это "школьники, студенты, лица с особенностями социальной адаптации". Эти граждане доверчивые, расточительные, импульсивные, склонные к риску, у них - "противоречивая самоидентификация", отметил ЦБ
.
Третью группу в Банке России назвали "бюджетораспорядителями семей с невысоким уровнем дохода и высокой финансовой нагрузкой". Это целеустремленные и ответственные люди, которые высоко ценят семейные и дружеские связи, ответственные. Четвертая группа - "домохозяйки" - уступчивые, доверчивые. И, наконец, пятая - "серебряный возраст", в нее входят россияне старше 60 лет. По данным регулятора, эти граждане составляют треть жертв социальной инженерии.
"Однако вызывает беспокойство тот факт, что основной удар приходится на экономически активное население в возрасте 20-60 лет", - указал также регулятор.