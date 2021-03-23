https://ria.ru/20210323/tsb-1602458840.html

Стало известно, кто чаще всего становится жертвой мошенников

Стало известно, кто чаще всего становится жертвой мошенников

Женщины в России чаще всего становятся жертвами мошенников, которые используют методы социальной инженерии, говорится в обзоре Банка России об основных видах... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:50

2021-03-23T12:50

2021-03-23T12:50

россия

центральный банк рф (цб рф)

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Женщины в России чаще всего становятся жертвами мошенников, которые используют методы социальной инженерии, говорится в обзоре Банка России об основных видах компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2019-2020 годах.В целом Банк России распределил жертв социальной инженерии на несколько основных групп. Так, на уловки мошенников попадаются "индивидуалисты" - благополучные в финансовом плане, легко тратят на себя и удовольствия, излишне доверяют новым технологиям.Вторая группа жертв аферистов - это "школьники, студенты, лица с особенностями социальной адаптации". Эти граждане доверчивые, расточительные, импульсивные, склонные к риску, у них - "противоречивая самоидентификация", отметил ЦБ.Третью группу в Банке России назвали "бюджетораспорядителями семей с невысоким уровнем дохода и высокой финансовой нагрузкой". Это целеустремленные и ответственные люди, которые высоко ценят семейные и дружеские связи, ответственные. Четвертая группа - "домохозяйки" - уступчивые, доверчивые. И, наконец, пятая - "серебряный возраст", в нее входят россияне старше 60 лет. По данным регулятора, эти граждане составляют треть жертв социальной инженерии."Однако вызывает беспокойство тот факт, что основной удар приходится на экономически активное население в возрасте 20-60 лет", - указал также регулятор.

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/moshenniki-1602380385.html

https://ria.ru/20210318/moshenniki-1601741883.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), общество