https://ria.ru/20210323/tik-1602479969.html

Невролог рассказал, как отличить глазной тик от серьезной болезни

Невролог рассказал, как отличить глазной тик от серьезной болезни

Глаз может дергаться у человека по различным причинам, однако сначала надо убедиться, что причина кроется не в стрессе, пояснил телеканалу "Звезда" невролог... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:33

2021-03-23T14:33

2021-03-23T14:33

нервный тик

нервная система

рустем гайфутдинов

общество

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Глаз может дергаться у человека по различным причинам, однако сначала надо убедиться, что причина кроется не в стрессе, пояснил телеканалу "Звезда" невролог Рустем Гайфутдинов.Он отметил, что при помощи тика организм реагирует на хроническое перенапряжение. Однако причина может крыться в блефароспазме (непроизвольном сокращении круговой мышцы глаза) или лицевом гемиспазме (заболевание нервной системы, при котором у человека непроизвольно сокращаются мышцы лица с одной стороны).В первом случае сокращается только определенная часть лицевой мышцы, а при блефароспазме человек будто "подмигивает". При этом тик имеет психологическую природу, а блефароспазм — органическую. Также Гайфутдинов призвал следить за частотой подергивания века. Блефароспазм, как он напомнил, лечат успокоительными препаратами, однако дело может дойти и до нейрохирургических операций. Если у пациента диагностировали тик, то ему нужно обратиться к психотерапевту, который и назначит необходимые препараты.

https://ria.ru/20210210/insult-1596761118.html

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нервный тик, нервная система, рустем гайфутдинов, общество