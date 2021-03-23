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Невролог рассказал, как отличить глазной тик от серьезной болезни
Невролог рассказал, как отличить глазной тик от серьезной болезни
Глаз может дергаться у человека по различным причинам, однако сначала надо убедиться, что причина кроется не в стрессе, пояснил телеканалу "Звезда" невролог... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:33
2021-03-23T14:33
нервный тик
нервная система
рустем гайфутдинов
общество
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Глаз может дергаться у человека по различным причинам, однако сначала надо убедиться, что причина кроется не в стрессе, пояснил телеканалу "Звезда" невролог Рустем Гайфутдинов.Он отметил, что при помощи тика организм реагирует на хроническое перенапряжение. Однако причина может крыться в блефароспазме (непроизвольном сокращении круговой мышцы глаза) или лицевом гемиспазме (заболевание нервной системы, при котором у человека непроизвольно сокращаются мышцы лица с одной стороны).В первом случае сокращается только определенная часть лицевой мышцы, а при блефароспазме человек будто "подмигивает". При этом тик имеет психологическую природу, а блефароспазм — органическую. Также Гайфутдинов призвал следить за частотой подергивания века. Блефароспазм, как он напомнил, лечат успокоительными препаратами, однако дело может дойти и до нейрохирургических операций. Если у пациента диагностировали тик, то ему нужно обратиться к психотерапевту, который и назначит необходимые препараты.
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нервный тик, нервная система, рустем гайфутдинов, общество

Невролог рассказал, как отличить глазной тик от серьезной болезни

14:33 23.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГлаз
Глаз - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Глаз
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Глаз может дергаться у человека по различным причинам, однако сначала надо убедиться, что причина кроется не в стрессе, пояснил телеканалу "Звезда" невролог Рустем Гайфутдинов.
Он отметил, что при помощи тика организм реагирует на хроническое перенапряжение. Однако причина может крыться в блефароспазме (непроизвольном сокращении круговой мышцы глаза) или лицевом гемиспазме (заболевание нервной системы, при котором у человека непроизвольно сокращаются мышцы лица с одной стороны).
"Нужно различать, это тик или другая история", —пояснил невролог.
В первом случае сокращается только определенная часть лицевой мышцы, а при блефароспазме человек будто "подмигивает". При этом тик имеет психологическую природу, а блефароспазм — органическую.
Также Гайфутдинов призвал следить за частотой подергивания века. Блефароспазм, как он напомнил, лечат успокоительными препаратами, однако дело может дойти и до нейрохирургических операций.
"Как промежуточный вариант – проводят ботулинотерапию, она временно, на четыре месяца, поможет расслабить мышцу", – отметил медик.
Если у пациента диагностировали тик, то ему нужно обратиться к психотерапевту, который и назначит необходимые препараты.
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Нервный тикНервная системаРустем ГайфутдиновОбщество
 
 
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