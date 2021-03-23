https://ria.ru/20210323/teplo-1602414736.html
Дегтярев рассказал о снижении цен на отопление нескольких районов региона
Дегтярев рассказал о снижении цен на отопление нескольких районов региона
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение снизить стоимость отопления в децентрализованных зонах региона на 10%, где проживают более 300 РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T04:58
2021-03-23T04:58
2021-03-23T07:39
жкх
михаил дегтярев
верхнебуреинский район
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 23 мар — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение снизить стоимость отопления в децентрализованных зонах региона на 10%, где проживают более 300 тысяч человек.Он отметил, что "восстановление справедливости по теплу – это то, что люди давно ждут". И уже с октября жители края это почувствуют, заверил глава региона. "Соответствующие поправки в бюджет при корректировке я внесу летом. Уверен, что депутаты нас поддержат", - заключил он.Как уточнили в правительстве региона, такое заявление врио губернатора края сделал во время встречи с главой Верхнебуреинского района Алексеем Масловым. На ней обсуждались вопросы регулирования коммунальных тарифов и перспективы развития ЖКХ в регионе.По информации правительства края, речь идет о котельных, которые в основном работают на топливе, завозимом в навигационный период. Производимое ими тепло стоит от 1 870,81 рублей/гигакалория до 30 124,04 рублей за гигакалорию. Разница между тарифом на тепловую энергию, утвержденным для котельных, и предельным тарифом для местных жителей возмещается из краевого бюджета. По словам Маслова, сэкономленные средства планируется направить на модернизацию остальных котельных в районе.
https://ria.ru/20210304/zarplata-1599854410.html
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жкх, михаил дегтярев, верхнебуреинский район, хабаровский край, общество
ХАБАРОВСК, 23 мар — РИА Новости.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
принял решение снизить стоимость отопления в децентрализованных зонах региона на 10%, где проживают более 300 тысяч человек.
"На 10% снизим с 1 июля тариф на тепло для 300 тысяч человек в Хабаровском крае. Они живут там, где котельные топят углем и мазутом, завозимыми в навигацию, и платят за отопление в 1,5 раза больше, чем в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани и части Хабаровского района (их обслуживает АО "ДГК"), а также в Охотском и Аяно-Майском районах (для них как для территорий, приравненных к Крайнему Северу, установлен пониженный тариф)", - написал Дегтярев в своем Telegram
-канале.
Он отметил, что "восстановление справедливости по теплу – это то, что люди давно ждут". И уже с октября жители края это почувствуют, заверил глава региона. "Соответствующие поправки в бюджет при корректировке я внесу летом. Уверен, что депутаты нас поддержат", - заключил он.
Как уточнили в правительстве региона, такое заявление врио губернатора края сделал во время встречи с главой Верхнебуреинского района
Алексеем Масловым. На ней обсуждались вопросы регулирования коммунальных тарифов и перспективы развития ЖКХ в регионе.
По информации правительства края, речь идет о котельных, которые в основном работают на топливе, завозимом в навигационный период. Производимое ими тепло стоит от 1 870,81 рублей/гигакалория до 30 124,04 рублей за гигакалорию. Разница между тарифом на тепловую энергию, утвержденным для котельных, и предельным тарифом для местных жителей возмещается из краевого бюджета. По словам Маслова, сэкономленные средства планируется направить на модернизацию остальных котельных в районе.