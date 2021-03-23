https://ria.ru/20210323/teplo-1602414736.html

Дегтярев рассказал о снижении цен на отопление нескольких районов региона

Дегтярев рассказал о снижении цен на отопление нескольких районов региона

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение снизить стоимость отопления в децентрализованных зонах региона на 10%, где проживают более 300 РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T04:58

2021-03-23T04:58

2021-03-23T07:39

жкх

михаил дегтярев

верхнебуреинский район

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 23 мар — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение снизить стоимость отопления в децентрализованных зонах региона на 10%, где проживают более 300 тысяч человек.Он отметил, что "восстановление справедливости по теплу – это то, что люди давно ждут". И уже с октября жители края это почувствуют, заверил глава региона. "Соответствующие поправки в бюджет при корректировке я внесу летом. Уверен, что депутаты нас поддержат", - заключил он.Как уточнили в правительстве региона, такое заявление врио губернатора края сделал во время встречи с главой Верхнебуреинского района Алексеем Масловым. На ней обсуждались вопросы регулирования коммунальных тарифов и перспективы развития ЖКХ в регионе.По информации правительства края, речь идет о котельных, которые в основном работают на топливе, завозимом в навигационный период. Производимое ими тепло стоит от 1 870,81 рублей/гигакалория до 30 124,04 рублей за гигакалорию. Разница между тарифом на тепловую энергию, утвержденным для котельных, и предельным тарифом для местных жителей возмещается из краевого бюджета. По словам Маслова, сэкономленные средства планируется направить на модернизацию остальных котельных в районе.

https://ria.ru/20210304/zarplata-1599854410.html

верхнебуреинский район

хабаровский край

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жкх, михаил дегтярев, верхнебуреинский район, хабаровский край, общество