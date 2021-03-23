Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/teplo-1602414736.html
Дегтярев рассказал о снижении цен на отопление нескольких районов региона
Дегтярев рассказал о снижении цен на отопление нескольких районов региона
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение снизить стоимость отопления в децентрализованных зонах региона на 10%, где проживают более 300 РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T04:58
2021-03-23T07:39
жкх
михаил дегтярев
верхнебуреинский район
хабаровский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152370/23/1523702329_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_3052ea36b08e43e4785da03694fef15a.jpg
ХАБАРОВСК, 23 мар — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение снизить стоимость отопления в децентрализованных зонах региона на 10%, где проживают более 300 тысяч человек.Он отметил, что "восстановление справедливости по теплу – это то, что люди давно ждут". И уже с октября жители края это почувствуют, заверил глава региона. "Соответствующие поправки в бюджет при корректировке я внесу летом. Уверен, что депутаты нас поддержат", - заключил он.Как уточнили в правительстве региона, такое заявление врио губернатора края сделал во время встречи с главой Верхнебуреинского района Алексеем Масловым. На ней обсуждались вопросы регулирования коммунальных тарифов и перспективы развития ЖКХ в регионе.По информации правительства края, речь идет о котельных, которые в основном работают на топливе, завозимом в навигационный период. Производимое ими тепло стоит от 1 870,81 рублей/гигакалория до 30 124,04 рублей за гигакалорию. Разница между тарифом на тепловую энергию, утвержденным для котельных, и предельным тарифом для местных жителей возмещается из краевого бюджета. По словам Маслова, сэкономленные средства планируется направить на модернизацию остальных котельных в районе.
https://ria.ru/20210304/zarplata-1599854410.html
верхнебуреинский район
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152370/23/1523702329_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_dd8fb1d8040cb6050cc2fc8588fbcaf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, михаил дегтярев, верхнебуреинский район, хабаровский край, общество

Дегтярев рассказал о снижении цен на отопление нескольких районов региона

04:58 23.03.2021 (обновлено: 07:39 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДенежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 23 мар — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение снизить стоимость отопления в децентрализованных зонах региона на 10%, где проживают более 300 тысяч человек.
"На 10% снизим с 1 июля тариф на тепло для 300 тысяч человек в Хабаровском крае. Они живут там, где котельные топят углем и мазутом, завозимыми в навигацию, и платят за отопление в 1,5 раза больше, чем в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани и части Хабаровского района (их обслуживает АО "ДГК"), а также в Охотском и Аяно-Майском районах (для них как для территорий, приравненных к Крайнему Северу, установлен пониженный тариф)", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "восстановление справедливости по теплу – это то, что люди давно ждут". И уже с октября жители края это почувствуют, заверил глава региона. "Соответствующие поправки в бюджет при корректировке я внесу летом. Уверен, что депутаты нас поддержат", - заключил он.
Как уточнили в правительстве региона, такое заявление врио губернатора края сделал во время встречи с главой Верхнебуреинского района Алексеем Масловым. На ней обсуждались вопросы регулирования коммунальных тарифов и перспективы развития ЖКХ в регионе.
По информации правительства края, речь идет о котельных, которые в основном работают на топливе, завозимом в навигационный период. Производимое ими тепло стоит от 1 870,81 рублей/гигакалория до 30 124,04 рублей за гигакалорию. Разница между тарифом на тепловую энергию, утвержденным для котельных, и предельным тарифом для местных жителей возмещается из краевого бюджета. По словам Маслова, сэкономленные средства планируется направить на модернизацию остальных котельных в районе.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 07:26Хабаровский край
Дегтярев подписал соглашение о минимальной зарплате в Хабаровском крае
 
ЖКХМихаил ДегтяревВерхнебуреинский районХабаровский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: стрелок из Колорадо был судим за нападение на одноклассника
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:23Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
Лента новостейМолния