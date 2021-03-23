https://ria.ru/20210323/sud-1602561805.html

Апелляционный суд Литвы отклонил жалобу Меля на арест

Апелляционный суд Литвы отклонил жалобу Меля на арест

Апелляционный суд Литвы отклонил жалобу офицера запаса российской армии Юрия Меля, осужденного по делу о событиях 13 января 1991 года, на продление срока... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T22:52

2021-03-23T22:52

2021-03-23T22:52

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ВИЛЬНЮС, 23 мар — РИА Новости. Апелляционный суд Литвы отклонил жалобу офицера запаса российской армии Юрия Меля, осужденного по делу о событиях 13 января 1991 года, на продление срока содержания под стражей, сообщила РИА Новости его адвокат Галина Кардановская.Апелляционный суд Литвы 9 марта постановил арестовать Меля, у которого 12 марта истекал семилетний срок заключения, на 20 дней. Как следовало из постановления суда, прокуратура объясняла необходимость такой меры тем, что Мель - иностранный гражданин и после освобождения может скрываться, покинуть страну и тем самым избежать возможного более сурового тюремного заключения. Ранее сообщалось, что Мель подал жалобу на определение литовского суда о назначении ареста.Как свидетельствует решение от 23 марта 2021 года, "аргументы адвокатов отклонены апелляционным судом, который установил, что задержание г-на Меля является оправданным". В решении суд отметил, что, "хотя Мель уже отбыл наказание в виде лишения свободы, обжалованное решение Вильнюсского областного суда еще не вступило в силу, и в настоящем деле все еще есть просьба прокурора увеличить срок наказания на три года".В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан Российской Федерации сообщал, МИД России. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения, двоим – полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – четыре года.

https://ria.ru/20210312/mel-1600915003.html

https://ria.ru/20210323/kirkorov-1602537631.html

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россия, юрий мель, вильнюс, литва, в мире