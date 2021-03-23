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Апелляционный суд Литвы отклонил жалобу Меля на арест
Апелляционный суд Литвы отклонил жалобу Меля на арест
Апелляционный суд Литвы отклонил жалобу офицера запаса российской армии Юрия Меля, осужденного по делу о событиях 13 января 1991 года, на продление срока... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T22:52
2021-03-23T22:52
россия
юрий мель
вильнюс
литва
в мире
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ВИЛЬНЮС, 23 мар — РИА Новости. Апелляционный суд Литвы отклонил жалобу офицера запаса российской армии Юрия Меля, осужденного по делу о событиях 13 января 1991 года, на продление срока содержания под стражей, сообщила РИА Новости его адвокат Галина Кардановская.Апелляционный суд Литвы 9 марта постановил арестовать Меля, у которого 12 марта истекал семилетний срок заключения, на 20 дней. Как следовало из постановления суда, прокуратура объясняла необходимость такой меры тем, что Мель - иностранный гражданин и после освобождения может скрываться, покинуть страну и тем самым избежать возможного более сурового тюремного заключения. Ранее сообщалось, что Мель подал жалобу на определение литовского суда о назначении ареста.Как свидетельствует решение от 23 марта 2021 года, "аргументы адвокатов отклонены апелляционным судом, который установил, что задержание г-на Меля является оправданным". В решении суд отметил, что, "хотя Мель уже отбыл наказание в виде лишения свободы, обжалованное решение Вильнюсского областного суда еще не вступило в силу, и в настоящем деле все еще есть просьба прокурора увеличить срок наказания на три года".В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан Российской Федерации сообщал, МИД России. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения, двоим – полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – четыре года.
https://ria.ru/20210312/mel-1600915003.html
https://ria.ru/20210323/kirkorov-1602537631.html
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россия, юрий мель, вильнюс, литва, в мире

Апелляционный суд Литвы отклонил жалобу Меля на арест

22:52 23.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВИЛЬНЮС, 23 мар — РИА Новости. Апелляционный суд Литвы отклонил жалобу офицера запаса российской армии Юрия Меля, осужденного по делу о событиях 13 января 1991 года, на продление срока содержания под стражей, сообщила РИА Новости его адвокат Галина Кардановская.
Апелляционный суд Литвы 9 марта постановил арестовать Меля, у которого 12 марта истекал семилетний срок заключения, на 20 дней. Как следовало из постановления суда, прокуратура объясняла необходимость такой меры тем, что Мель - иностранный гражданин и после освобождения может скрываться, покинуть страну и тем самым избежать возможного более сурового тюремного заключения. Ранее сообщалось, что Мель подал жалобу на определение литовского суда о назначении ареста.

По мнению адвокатов, арест их подзащитного был умышленным, незаконным и необоснованным. "Мель уже отбыл семилетний срок тюремного заключения, вынесенный ему Вильнюсским окружным судом, поэтому его больше нельзя арестовывать", - заявила Кардановская.

Как свидетельствует решение от 23 марта 2021 года, "аргументы адвокатов отклонены апелляционным судом, который установил, что задержание г-на Меля является оправданным". В решении суд отметил, что, "хотя Мель уже отбыл наказание в виде лишения свободы, обжалованное решение Вильнюсского областного суда еще не вступило в силу, и в настоящем деле все еще есть просьба прокурора увеличить срок наказания на три года".
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 12:38
МИД осудил действия Литвы в ситуации с россиянином Мелем
В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.
Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан Российской Федерации сообщал, МИД России. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения, двоим – полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – четыре года.
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020 - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 18:54
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