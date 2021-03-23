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В Рязанской области экс-чиновнице дали восемь лет колонии за взятки
В Рязанской области экс-чиновнице дали восемь лет колонии за взятки
Бывшая служащая администрации Кораблинского района Рязанской области получила восемь лет два месяца колонии общего режима за получение взяток с приобретенных... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T10:48
2021-03-23T10:48
россия
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 23 мар - РИА Новости. Бывшая служащая администрации Кораблинского района Рязанской области получила восемь лет два месяца колонии общего режима за получение взяток с приобретенных для детей-сирот квартир, сообщило СУСК РФ по региону.Следствие и суд установили, что в 2018 году обвиняемая, являясь начальником управления по экономическому развитию и торговле администрации Кораблинского района, способствовала продажам квартир на аукционах, организованных для закупки администрацией жилья для детей-сирот. После заключения контрактов и перечисления продавцам бюджетных средств женщина получала от них взятки, общая сумма которых составила 539 тысяч рублей. Кроме того, установлен факт покушения на получение взятки в размере 208 тысяч рублей."Она признана виновной в совершении шести коррупционных преступлений: покушение на получение взятки в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункты "б", "в" части 5 статьи 290) и получение взяток в значительном и крупном размерах (часть 2, пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ)... Приговором суда виновной назначено наказание в виде восьми лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденная лишена права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок шесть лет", - говорится в сообщении.Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.СУСК добавляет, что в ходе расследования уголовного дела обвиняемая пыталась воспрепятствовать объективному установлению обстоятельств, в том числе воздействуя на свидетелей. Вину в инкриминируемых преступлениях она не признала.
https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602431196.html
https://ria.ru/20210317/korruptsiya-1601655024.html
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россия, рязанская область, происшествия

В Рязанской области экс-чиновнице дали восемь лет колонии за взятки

10:48 23.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РЯЗАНЬ, 23 мар - РИА Новости. Бывшая служащая администрации Кораблинского района Рязанской области получила восемь лет два месяца колонии общего режима за получение взяток с приобретенных для детей-сирот квартир, сообщило СУСК РФ по региону.
Следствие и суд установили, что в 2018 году обвиняемая, являясь начальником управления по экономическому развитию и торговле администрации Кораблинского района, способствовала продажам квартир на аукционах, организованных для закупки администрацией жилья для детей-сирот. После заключения контрактов и перечисления продавцам бюджетных средств женщина получала от них взятки, общая сумма которых составила 539 тысяч рублей. Кроме того, установлен факт покушения на получение взятки в размере 208 тысяч рублей.
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"Она признана виновной в совершении шести коррупционных преступлений: покушение на получение взятки в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункты "б", "в" части 5 статьи 290) и получение взяток в значительном и крупном размерах (часть 2, пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ)... Приговором суда виновной назначено наказание в виде восьми лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденная лишена права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок шесть лет", - говорится в сообщении.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
СУСК добавляет, что в ходе расследования уголовного дела обвиняемая пыталась воспрепятствовать объективному установлению обстоятельств, в том числе воздействуя на свидетелей. Вину в инкриминируемых преступлениях она не признала.
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