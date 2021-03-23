https://ria.ru/20210323/stone-1602278355.html
Шэрон Стоун написала романтическую балладу
Шэрон Стоун написала романтическую балладу
Актриса Шэрон Стоун выступила соавтором песни американо-канадской певицы Хейли Сэйлс. Романтическая баллада получила название "Never before", сообщает Daily... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T06:17
2021-03-23T06:17
2021-03-23T06:17
культура
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шэрон стоун
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Актриса Шэрон Стоун выступила соавтором песни американо-канадской певицы Хейли Сэйлс. Романтическая баллада получила название "Never before", сообщает Daily Mail.В издании отмечают, что Стоун и Сэйлс объединились из-за любви к винтажной музыке и неудач, пережитых в отношениях. В результате у них получилась трогательная песня, сочетающая в себе соул, джаз и современную поп-музыку. Номинантка на премию "Оскар" добавила, что с нетерпением ждет, чтобы увидеть, как Сэйлс исполнит их песню на сцене. По словам исполнительницы, она очень волновалась, когда готовилась к записи "Never Before". Однако Стоун ее успокоила. "Раньше я никогда не создавала музыку в соавторстве, и понятия не имела, чего ожидать и как это будет. Но как только Шэрон вошла в студию, все прошло. Она была такой доброй и открытой", — рассказала Хейли Сэйлс.Послушать или скачать композицию можно на цифровых платформах.
https://ria.ru/20210322/lanadelrey-1601938114.html
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музыка, новости культуры, шэрон стоун
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Актриса Шэрон Стоун выступила соавтором песни американо-канадской певицы Хейли Сэйлс. Романтическая баллада получила название "Never before", сообщает
Daily Mail.
В издании отмечают, что Стоун и Сэйлс объединились из-за любви к винтажной музыке и неудач, пережитых в отношениях. В результате у них получилась трогательная песня, сочетающая в себе соул, джаз и современную поп-музыку.
"Какое удовольствие было работать с Хейли. Она настоящая артистка, которая больше всего заботится о том, чтобы ее искусство было правдивым", — прокомментировала голливудская актриса.
Номинантка на премию "Оскар" добавила, что с нетерпением ждет, чтобы увидеть, как Сэйлс исполнит их песню на сцене.
По словам исполнительницы, она очень волновалась, когда готовилась к записи "Never Before". Однако Стоун ее успокоила. "Раньше я никогда не создавала музыку в соавторстве, и понятия не имела, чего ожидать и как это будет. Но как только Шэрон вошла в студию, все прошло. Она была такой доброй и открытой", — рассказала Хейли Сэйлс.
Послушать или скачать композицию можно на цифровых платформах.