Шэрон Стоун написала романтическую балладу

Шэрон Стоун написала романтическую балладу

Актриса Шэрон Стоун выступила соавтором песни американо-канадской певицы Хейли Сэйлс. Романтическая баллада получила название "Never before", сообщает Daily... РИА Новости, 23.03.2021

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Актриса Шэрон Стоун выступила соавтором песни американо-канадской певицы Хейли Сэйлс. Романтическая баллада получила название "Never before", сообщает Daily Mail.В издании отмечают, что Стоун и Сэйлс объединились из-за любви к винтажной музыке и неудач, пережитых в отношениях. В результате у них получилась трогательная песня, сочетающая в себе соул, джаз и современную поп-музыку. Номинантка на премию "Оскар" добавила, что с нетерпением ждет, чтобы увидеть, как Сэйлс исполнит их песню на сцене. По словам исполнительницы, она очень волновалась, когда готовилась к записи "Never Before". Однако Стоун ее успокоила. "Раньше я никогда не создавала музыку в соавторстве, и понятия не имела, чего ожидать и как это будет. Но как только Шэрон вошла в студию, все прошло. Она была такой доброй и открытой", — рассказала Хейли Сэйлс.Послушать или скачать композицию можно на цифровых платформах.

