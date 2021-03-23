https://ria.ru/20210323/sotrudnichestvo-1602462861.html

Эксперт: Запад не сможет рассорить "стоящих спина к спине" Россию и КНР

Эксперт: Запад не сможет рассорить "стоящих спина к спине" Россию и КНР

Международная политика переживает серьезные изменения и потрясения. Главной причиной перемен являются односторонние решения и действия американских властей. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T13:08

2021-03-23T13:08

2021-03-23T13:08

россия-китай: главное

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китай

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МОСКВА, 23 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Международная политика переживает серьезные изменения и потрясения. Главной причиной перемен являются односторонние решения и действия американских властей. За одну неделю США успели выступить с резкими выпадами и в отношении России и Китая. Такую агрессивную мегафонную дипломатию, голословно очерняющую суверенные государства, не намерен поддерживать никто в мире.В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и с глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И 22 марта провели переговоры. В ходе встречи было заявлено, что Москва и Пекин намерены расширять сотрудничество друг с другом.Этот визит - весьма позитивный сигнал на фоне грандиозных международных скандалов из-за США, утверждает руководитель Российско-китайского аналитического центра, член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Санакоев.Россия и Китай активно сотрудничают как в традиционных, так и новых областях. С 2008 года страны постепенно сокращают использование доллара США в двустороннем торгово-экономическом обороте. Сейчас более половины всего оборота рассчитывается в национальных валютах. Развиваются и другие направления, например, энергетика - запущен и успешно работает газопровод "Сила Сибири"."Никогда сотрудничество с Китаем не развивалось против кого-то. Мы самодостаточны в партнёрском вопросе", - добавил Сергей Санакоев.При этом Запад стремится спекулировать абсолютно на всех аспектах сотрудничества России и Китая. Его не устраивает сплочённость и единодушие Москвы и Пекина по разным вопросам. "Но мы встанем спина к спине. У Запада не получится разыграть свою карту, Россию и Китай невозможно рассорить. На наш раздор и провокации выделяются огромные средства, но это всё равно не работает", - подчеркнул эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/lavrov-1602432168.html

https://ria.ru/20210323/dogovor-1602415963.html

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