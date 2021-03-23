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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210323/sotrudnichestvo-1602462861.html
Эксперт: Запад не сможет рассорить "стоящих спина к спине" Россию и КНР
Эксперт: Запад не сможет рассорить "стоящих спина к спине" Россию и КНР
Международная политика переживает серьезные изменения и потрясения. Главной причиной перемен являются односторонние решения и действия американских властей. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T13:08
2021-03-23T13:08
россия-китай: главное
россия
китай
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МОСКВА, 23 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Международная политика переживает серьезные изменения и потрясения. Главной причиной перемен являются односторонние решения и действия американских властей. За одну неделю США успели выступить с резкими выпадами и в отношении России и Китая. Такую агрессивную мегафонную дипломатию, голословно очерняющую суверенные государства, не намерен поддерживать никто в мире.В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и с глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И 22 марта провели переговоры. В ходе встречи было заявлено, что Москва и Пекин намерены расширять сотрудничество друг с другом.Этот визит - весьма позитивный сигнал на фоне грандиозных международных скандалов из-за США, утверждает руководитель Российско-китайского аналитического центра, член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Санакоев.Россия и Китай активно сотрудничают как в традиционных, так и новых областях. С 2008 года страны постепенно сокращают использование доллара США в двустороннем торгово-экономическом обороте. Сейчас более половины всего оборота рассчитывается в национальных валютах. Развиваются и другие направления, например, энергетика - запущен и успешно работает газопровод "Сила Сибири"."Никогда сотрудничество с Китаем не развивалось против кого-то. Мы самодостаточны в партнёрском вопросе", - добавил Сергей Санакоев.При этом Запад стремится спекулировать абсолютно на всех аспектах сотрудничества России и Китая. Его не устраивает сплочённость и единодушие Москвы и Пекина по разным вопросам. "Но мы встанем спина к спине. У Запада не получится разыграть свою карту, Россию и Китай невозможно рассорить. На наш раздор и провокации выделяются огромные средства, но это всё равно не работает", - подчеркнул эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20210323/lavrov-1602432168.html
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россия, китай

Эксперт: Запад не сможет рассорить "стоящих спина к спине" Россию и КНР

13:08 23.03.2021
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Международная политика переживает серьезные изменения и потрясения. Главной причиной перемен являются односторонние решения и действия американских властей.
За одну неделю США успели выступить с резкими выпадами и в отношении России и Китая. Такую агрессивную мегафонную дипломатию, голословно очерняющую суверенные государства, не намерен поддерживать никто в мире.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции после окончания встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Гуйлине - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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"На его же поляне". Лавров уточнил, в чем Китай обыгрывает Запад
В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и с глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И 22 марта провели переговоры. В ходе встречи было заявлено, что Москва и Пекин намерены расширять сотрудничество друг с другом.
Этот визит - весьма позитивный сигнал на фоне грандиозных международных скандалов из-за США, утверждает руководитель Российско-китайского аналитического центра, член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Санакоев.
"У нас с Китаем очень схожие взгляды на будущее человечества. США не могут собственными правилами сдерживать мир. Я считаю, что наше политическое будущее должно стоять на столпах итогов Второй мировой войны и создании сообщества единой судьбы", - рассказал член РСМД.
Россия и Китай активно сотрудничают как в традиционных, так и новых областях. С 2008 года страны постепенно сокращают использование доллара США в двустороннем торгово-экономическом обороте. Сейчас более половины всего оборота рассчитывается в национальных валютах. Развиваются и другие направления, например, энергетика - запущен и успешно работает газопровод "Сила Сибири".
Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по результатам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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"Никогда сотрудничество с Китаем не развивалось против кого-то. Мы самодостаточны в партнёрском вопросе", - добавил Сергей Санакоев.
При этом Запад стремится спекулировать абсолютно на всех аспектах сотрудничества России и Китая. Его не устраивает сплочённость и единодушие Москвы и Пекина по разным вопросам. "Но мы встанем спина к спине. У Запада не получится разыграть свою карту, Россию и Китай невозможно рассорить. На наш раздор и провокации выделяются огромные средства, но это всё равно не работает", - подчеркнул эксперт.
 
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