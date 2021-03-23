https://ria.ru/20210323/slovakiya-1602543511.html

Президент Словакии призвала премьера уйти в отставку

Президент Словакии призвала премьера уйти в отставку

Президент Словакии Зузана Чапутова призвала премьера Игоря Матовича уйти в отставку для разрешения кризиса в правительстве, РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T19:33

2021-03-23T19:33

2021-03-23T19:33

игорь матович

зузана чапутова

словакия

в мире

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ПРАГА, 23 мар – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова призвала премьера Игоря Матовича уйти в отставку для разрешения кризиса в правительстве,Матович в воскресенье заявил, что готов уйти при условии увольнения четырех ведущих политиков из других партий правящей коалиции - вице-премьера и главы минэкономики Рихарда Сулика, министра юстиции Марии Коликовой, руководителя парламентского комитета по здравоохранению Янки Битто Циганиковой и вице-спикера парламента Юрая Шелиги. Во вторник из-за разногласий в кабмине ушли в отставку Сулик и Коликова.По словам президента, три последние недели не принесли никаких договоренностей между лидерами партий правящей коалиции."И все это проходит на фоне переполненных больниц, уставших медиков, борющихся за жизни людей. Каждым днем продолжения кризиса политические элиты подтверждают свою оторванность от реальной жизни людей", - подчеркнула Чапутова.На минувшей неделе Сулик заявил, что первый год работы кабмина под руководством Матовича можно охарактеризовать как хаос. По его словам, у премьера не хватает способностей, и никакие договоренности с ним не действуют. Долго копившиеся разногласия между партнерами по коалиции проявились после того, как 1 марта Матович обеспечил поставку в Словакию первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", не поставив заранее об этом в известность ни партнеров по правительству, ни президента.

https://ria.ru/20210311/slovakiya-1600632908.html

https://ria.ru/20210312/otstavka-1600974534.html

словакия

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игорь матович, зузана чапутова, словакия, в мире