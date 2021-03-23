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Президент Словакии призвала премьера уйти в отставку
Президент Словакии призвала премьера уйти в отставку
Президент Словакии Зузана Чапутова призвала премьера Игоря Матовича уйти в отставку для разрешения кризиса в правительстве, РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T19:33
2021-03-23T19:33
игорь матович
зузана чапутова
словакия
в мире
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ПРАГА, 23 мар – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова призвала премьера Игоря Матовича уйти в отставку для разрешения кризиса в правительстве,Матович в воскресенье заявил, что готов уйти при условии увольнения четырех ведущих политиков из других партий правящей коалиции - вице-премьера и главы минэкономики Рихарда Сулика, министра юстиции Марии Коликовой, руководителя парламентского комитета по здравоохранению Янки Битто Циганиковой и вице-спикера парламента Юрая Шелиги. Во вторник из-за разногласий в кабмине ушли в отставку Сулик и Коликова.По словам президента, три последние недели не принесли никаких договоренностей между лидерами партий правящей коалиции."И все это проходит на фоне переполненных больниц, уставших медиков, борющихся за жизни людей. Каждым днем продолжения кризиса политические элиты подтверждают свою оторванность от реальной жизни людей", - подчеркнула Чапутова.На минувшей неделе Сулик заявил, что первый год работы кабмина под руководством Матовича можно охарактеризовать как хаос. По его словам, у премьера не хватает способностей, и никакие договоренности с ним не действуют. Долго копившиеся разногласия между партнерами по коалиции проявились после того, как 1 марта Матович обеспечил поставку в Словакию первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", не поставив заранее об этом в известность ни партнеров по правительству, ни президента.
https://ria.ru/20210311/slovakiya-1600632908.html
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игорь матович, зузана чапутова, словакия, в мире

Президент Словакии призвала премьера уйти в отставку

19:33 23.03.2021
 
© Пресс-служба правительства Словакии / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
Премьер-министр Словакии Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Пресс-служба правительства Словакии
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ПРАГА, 23 мар – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова призвала премьера Игоря Матовича уйти в отставку для разрешения кризиса в правительстве,
Матович в воскресенье заявил, что готов уйти при условии увольнения четырех ведущих политиков из других партий правящей коалиции - вице-премьера и главы минэкономики Рихарда Сулика, министра юстиции Марии Коликовой, руководителя парламентского комитета по здравоохранению Янки Битто Циганиковой и вице-спикера парламента Юрая Шелиги. Во вторник из-за разногласий в кабмине ушли в отставку Сулик и Коликова.

"Стало неизбежным, чтобы премьер своей отставкой позволил коалиционным партнерам заключить соглашение о реорганизации правительства. Положение и позиция одного человека не могут быть важнее интересов страны и ее граждан", - заявила Чапутова, ее выступление транслировал братиславский телеканал ТА3.

По словам президента, три последние недели не принесли никаких договоренностей между лидерами партий правящей коалиции.
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"И все это проходит на фоне переполненных больниц, уставших медиков, борющихся за жизни людей. Каждым днем продолжения кризиса политические элиты подтверждают свою оторванность от реальной жизни людей", - подчеркнула Чапутова.
На минувшей неделе Сулик заявил, что первый год работы кабмина под руководством Матовича можно охарактеризовать как хаос. По его словам, у премьера не хватает способностей, и никакие договоренности с ним не действуют. Долго копившиеся разногласия между партнерами по коалиции проявились после того, как 1 марта Матович обеспечил поставку в Словакию первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", не поставив заранее об этом в известность ни партнеров по правительству, ни президента.
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