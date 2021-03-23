https://ria.ru/20210323/siriya-1602414457.html
Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил недавние удары на северо-западе Сирии, говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря Стефана... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T04:31
2021-03-23T04:31
2021-03-23T04:31
война в сирии
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
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ООН, 23 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил недавние удары на северо-западе Сирии, говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.По его словам, больница в западной части провинции Алеппо, пострадавшая от артиллерийских ударов 21 марта, пользовалась поддержкой ООН. Также, как указал Дюжаррик, поступали сообщения об обстреле жилого квартала в городе Алеппо, в результате которого были потери среди гражданского населения. Кроме того он сослался на сообщения об авиаударах вблизи густонаселенных районов с лагерями для перемещенных лиц."Сообщалось также о воздушных атаках возле Баб-эль-Хава на сирийско-турецкой границе, где осуществляются трансграничные гуманитарные перевозки ООН", - отметил Дюжаррик.Гутерреш напоминает, что нанесение ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, в том числе медицинским учреждениям, таким как больницы, строго запрещено международным гуманитарным правом, добавил он. "За преступления, совершенные в Сирии, должна последовать ответственность", - указал официальный представитель."Генеральный секретарь подтверждает необходимость общенационального прекращения огня… и призывает все стороны немедленно подтвердить свою приверженность прекращению боевых действий", - отметил Дюжаррик.
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/siriya-1601368791.html
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антониу гутерреш, стефан дюжаррик, сирия, оон, алеппо, в мире
ООН, 23 мар – РИА Новости.
Генсек ООН Антониу Гутерреш
осудил недавние удары на северо-западе Сирии
, говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика
.
"Генеральный секретарь решительно осуждает недавнюю волну нападений на северо-западе Сирии, в результате которых погибли и были ранены десятки мирных жителей", - указал Дюжаррик.
По его словам, больница в западной части провинции Алеппо
, пострадавшая от артиллерийских ударов 21 марта, пользовалась поддержкой ООН
. Также, как указал Дюжаррик, поступали сообщения об обстреле жилого квартала в городе Алеппо, в результате которого были потери среди гражданского населения. Кроме того он сослался на сообщения об авиаударах вблизи густонаселенных районов с лагерями для перемещенных лиц.
"Сообщалось также о воздушных атаках возле Баб-эль-Хава на сирийско-турецкой границе, где осуществляются трансграничные гуманитарные перевозки ООН", - отметил Дюжаррик.
Гутерреш напоминает, что нанесение ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, в том числе медицинским учреждениям, таким как больницы, строго запрещено международным гуманитарным правом, добавил он. "За преступления, совершенные в Сирии, должна последовать ответственность", - указал официальный представитель.
"Генеральный секретарь подтверждает необходимость общенационального прекращения огня… и призывает все стороны немедленно подтвердить свою приверженность прекращению боевых действий", - отметил Дюжаррик.