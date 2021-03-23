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Французский экономист объяснил, почему Россия сближается с Китаем
Французский экономист объяснил, почему Россия сближается с Китаем
России надоело получать от Запада "пощечины", и она все больше поворачивается к Китаю, прокомментировал РИА Новости слова главы МИД РФ Сергея Лаврова... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:12
2021-03-23T16:12
россия
китай
европа
политика
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар - РИА Новости. России надоело получать от Запада "пощечины", и она все больше поворачивается к Китаю, прокомментировал РИА Новости слова главы МИД РФ Сергея Лаврова французский экономист и публицист Шарль Гав, основатель научно-исследовательского центра Institut des Libertés в Париже.Лавров ранее заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам министра, Европа "эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться".Как считает эксперт, темпы данного процесса ускоряются, это неизбежно. "Впервые Запад не обладает "моральным превосходством". Я уже некоторое время задаюсь вопросом, являются ли еще европейские страны демократиями. Это сложная эволюция, но они превратились в технократии, в которых доминирует система, альтернативная старым системам, основанным на странах, где народ обладал суверенным голосом, а политические решения принимались большинством. Нынешняя глобалистская и мультикультурная система на Западе управляется с помощью меньшинств и "экстерриториальных" судов или структур, таких как ЕС в Брюсселе", - отметил он."Люди протестуют: посмотрите на Польшу, Венгрию, на желтые жилеты во Франции, на Brexit - глобалистская система чувствует угрозу и потому нападает на системы, в основе которых все еще лежат понятия о нации, как в случае с Россией или Китаем", - считает Гав.По его словам, речь идет о древнем геополитическом противостоянии империй, вроде противостояния Рима и Карфагена. Россия и Китай теперь представляют сухопутную империю, их объединяют наземные связи, например, новый "Шелковый путь" в Европу через Россию. С другой стороны - "морские" глобалистские империи: США, Великобритания и, в какой-то мере, Европа."Я удивлен, что Германия играет в эту игру. Я заметил, что Меркель и ее правительству не по себе. Германия никогда не была одной из "морских держав" в прошлом, и ее интерес заключается в расширении связей с Россией и Китаем. Немцы не очень активно участвовали в постоянном осуждении России за все и вся. Агрессивность ЕС поражает. Она доходит вплоть до того, что ставит под угрозу жизнь людей во время пандемии коронавируса, только ради того, чтобы отказаться от помощи, предложенной Россией в производстве вакцины "Спутник" в Европе. В Азии Китай медленно убеждает своих торговых партнеров отказаться от доллара как валюты обмена. Рынок нефти в Шанхае больше не полагается на доллар. Китай не хочет иметь такую резервную валюту, как доллар. Мир изменится", - полагает Гав"Работают геополитические силы, и Россия это знает. Боюсь, что упадок Европы будет близиться все быстрее", - заключил он.Депутат Европарламента Роман Хайдер заявил РИА Новости, что нормализация отношений с Россией крайне важна, особенно на фоне усугубляющегося кризиса из-за коронавируса."Считаю, что в конечном итоге должен возобладать здравый смысл, все стороны осознают, что Европу и Россию объединяют тесные политические и общественные связи, сотрудничество выгодно для обеих сторон. Более того, мы должны использовать все имеющиеся возможности для закупки вакцины, в том числе возможности России, и не отвлекаться на политические споры", - считает он.
https://ria.ru/20210304/evropeytsy-1599809606.html
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россия, китай, европа, политика

Французский экономист объяснил, почему Россия сближается с Китаем

16:12 23.03.2021
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар - РИА Новости. России надоело получать от Запада "пощечины", и она все больше поворачивается к Китаю, прокомментировал РИА Новости слова главы МИД РФ Сергея Лаврова французский экономист и публицист Шарль Гав, основатель научно-исследовательского центра Institut des Libertés в Париже.
Лавров ранее заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам министра, Европа "эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться".
"Очевидно, России уже надоело получать пощечины на Западе от уверенной в собственном нравственном превосходстве Европы. Она все больше поворачивается к Востоку, к Китаю, ради политического альянса и бизнеса. Россию и Китай все теснее объединяют общие интересы. В конечном итоге это крайне пагубно скажется на Европе с ее хрупкой ориентированной на экспорт экономикой", - заявил Гав.
Как считает эксперт, темпы данного процесса ускоряются, это неизбежно. "Впервые Запад не обладает "моральным превосходством". Я уже некоторое время задаюсь вопросом, являются ли еще европейские страны демократиями. Это сложная эволюция, но они превратились в технократии, в которых доминирует система, альтернативная старым системам, основанным на странах, где народ обладал суверенным голосом, а политические решения принимались большинством. Нынешняя глобалистская и мультикультурная система на Западе управляется с помощью меньшинств и "экстерриториальных" судов или структур, таких как ЕС в Брюсселе", - отметил он.
"Люди протестуют: посмотрите на Польшу, Венгрию, на желтые жилеты во Франции, на Brexit - глобалистская система чувствует угрозу и потому нападает на системы, в основе которых все еще лежат понятия о нации, как в случае с Россией или Китаем", - считает Гав.
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По его словам, речь идет о древнем геополитическом противостоянии империй, вроде противостояния Рима и Карфагена. Россия и Китай теперь представляют сухопутную империю, их объединяют наземные связи, например, новый "Шелковый путь" в Европу через Россию. С другой стороны - "морские" глобалистские империи: США, Великобритания и, в какой-то мере, Европа.
"Я удивлен, что Германия играет в эту игру. Я заметил, что Меркель и ее правительству не по себе. Германия никогда не была одной из "морских держав" в прошлом, и ее интерес заключается в расширении связей с Россией и Китаем. Немцы не очень активно участвовали в постоянном осуждении России за все и вся. Агрессивность ЕС поражает. Она доходит вплоть до того, что ставит под угрозу жизнь людей во время пандемии коронавируса, только ради того, чтобы отказаться от помощи, предложенной Россией в производстве вакцины "Спутник" в Европе. В Азии Китай медленно убеждает своих торговых партнеров отказаться от доллара как валюты обмена. Рынок нефти в Шанхае больше не полагается на доллар. Китай не хочет иметь такую резервную валюту, как доллар. Мир изменится", - полагает Гав
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"Работают геополитические силы, и Россия это знает. Боюсь, что упадок Европы будет близиться все быстрее", - заключил он.
Депутат Европарламента Роман Хайдер заявил РИА Новости, что нормализация отношений с Россией крайне важна, особенно на фоне усугубляющегося кризиса из-за коронавируса.
"Считаю, что в конечном итоге должен возобладать здравый смысл, все стороны осознают, что Европу и Россию объединяют тесные политические и общественные связи, сотрудничество выгодно для обеих сторон. Более того, мы должны использовать все имеющиеся возможности для закупки вакцины, в том числе возможности России, и не отвлекаться на политические споры", - считает он.
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