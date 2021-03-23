https://ria.ru/20210323/rudenya-1602501323.html

Руденя передал в тверские больницы 14 новых машин скорой помощи

Руденя передал в тверские больницы 14 новых машин скорой помощи

Главврачам ряда больниц Тверской области переданы 14 новых автомобилей скорой помощи, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T16:03

2021-03-23T16:03

2021-03-23T16:03

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 23 мар – РИА Новости. Главврачам ряда больниц Тверской области переданы 14 новых автомобилей скорой помощи, сообщает пресс-служба областного правительства.Машины направят в 12 городов и районов региона."Мы продолжаем системную работу по укреплению здравоохранения Тверской области. Сегодня передаем новые автомобили скорой помощи нашим муниципалитетам. В том числе это 10 машин категории "В", оснащенные современной техникой. С 2016 года парк машин скорой помощи обновили более чем на 160 единиц. Будем продолжать обновление технопарка службы, ремонт подстанций, а также модернизацию первичного звена здравоохранения", – сказал губернатор области Игорь Руденя на церемонии передачи машин.Он поблагодарил за работу врачей, фельдшеров, медсестер, диспетчеров, водителей."Это люди, которые первыми приходят на помощь нашим гражданам", – сказал губернатор.По информации пресс-службы, в общей сложности в ближайшие пять лет предусмотрена поставка 93 новых машин скорой помощи.

https://ria.ru/20210319/bezhetsk-1601934264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя