Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210323/rudenya-1602501323.html
Руденя передал в тверские больницы 14 новых машин скорой помощи
Руденя передал в тверские больницы 14 новых машин скорой помощи
Главврачам ряда больниц Тверской области переданы 14 новых автомобилей скорой помощи, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:03
2021-03-23T16:03
тверская область
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570664141_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_e99beb5e952f138f0af9716968dac7fb.jpg
ТВЕРЬ, 23 мар – РИА Новости. Главврачам ряда больниц Тверской области переданы 14 новых автомобилей скорой помощи, сообщает пресс-служба областного правительства.Машины направят в 12 городов и районов региона."Мы продолжаем системную работу по укреплению здравоохранения Тверской области. Сегодня передаем новые автомобили скорой помощи нашим муниципалитетам. В том числе это 10 машин категории "В", оснащенные современной техникой. С 2016 года парк машин скорой помощи обновили более чем на 160 единиц. Будем продолжать обновление технопарка службы, ремонт подстанций, а также модернизацию первичного звена здравоохранения", – сказал губернатор области Игорь Руденя на церемонии передачи машин.Он поблагодарил за работу врачей, фельдшеров, медсестер, диспетчеров, водителей."Это люди, которые первыми приходят на помощь нашим гражданам", – сказал губернатор.По информации пресс-службы, в общей сложности в ближайшие пять лет предусмотрена поставка 93 новых машин скорой помощи.
https://ria.ru/20210319/bezhetsk-1601934264.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570664141_103:0:1810:1280_1920x0_80_0_0_4aecc7c535cd429a7ce34aa22320dea7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя

Руденя передал в тверские больницы 14 новых машин скорой помощи

16:03 23.03.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 23 мар – РИА Новости. Главврачам ряда больниц Тверской области переданы 14 новых автомобилей скорой помощи, сообщает пресс-служба областного правительства.
Машины направят в 12 городов и районов региона.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 10:55Тверская область
Руденя: в Бежецке построят дом-интернат нового типа для пожилых людей
"Мы продолжаем системную работу по укреплению здравоохранения Тверской области. Сегодня передаем новые автомобили скорой помощи нашим муниципалитетам. В том числе это 10 машин категории "В", оснащенные современной техникой. С 2016 года парк машин скорой помощи обновили более чем на 160 единиц. Будем продолжать обновление технопарка службы, ремонт подстанций, а также модернизацию первичного звена здравоохранения", – сказал губернатор области Игорь Руденя на церемонии передачи машин.
Он поблагодарил за работу врачей, фельдшеров, медсестер, диспетчеров, водителей.
"Это люди, которые первыми приходят на помощь нашим гражданам", – сказал губернатор.
По информации пресс-службы, в общей сложности в ближайшие пять лет предусмотрена поставка 93 новых машин скорой помощи.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: стрелок из Колорадо был судим за нападение на одноклассника
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:23Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
Лента новостейМолния