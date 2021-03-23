https://ria.ru/20210323/risk-1602410671.html

Счетная палата выявила увеличение процентного риска для бюджета России

Счетная палата выявила увеличение процентного риска для бюджета России

Изменение структуры размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах в 2020 году в пользу защитных инструментов повысило процентный риск для... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T00:35

2021-03-23T00:35

2021-03-23T02:51

алексей саватюгин

счетная палата рф

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/31443/37/314433738_0:1:1001:564_1920x0_80_0_0_538cc61d02b71ea7189167195cdbce50.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Изменение структуры размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах в 2020 году в пользу защитных инструментов повысило процентный риск для федерального бюджета, говорится в отчете Счетной палаты.Россия в прошлом году более чем вдвое перевыполнила программу государственных внутренних заимствований: вместо изначально запланированных на 2020 год 2,3 триллиона рублей Минфин привлек свыше 5,1 триллиона рублей. При этом основной объем размещений пришелся на последние месяцы года после принятия решения о наращивании объемов госзаимствований в рамках мер по борьбе с коронавирусом.Министерство финансов реализовало амбициозные планы по государственным внутренним заимствованиям за счет изменения структуры размещения ОФЗ на аукционах, обращает внимание Счетная палата. Так, доля ОФЗ с переменным купоном в месячных объемах размещения на аукционах увеличилась с 5,3-20,9 процента в январе-июне до 59,2-93,6 процента в июле-ноябре."Итогом изменения структуры размещения ОФЗ на аукционах на фоне проводимых крупномасштабных заимствований явился рост совокупной доли защитных инструментов (ОФЗ с переменным купонным доходом и ОФЗ с индексируемым номиналом) в общем объеме государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах, до 37,6 процента по состоянию на 1 января 2021 года", — говорится в отчете.Подчеркивается, что показатель превысил безопасную отметку в 25 процента объема государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах. Такая ситуация свидетельствует об увеличении процентного риска для федерального бюджета, пояснили в Счетной палате.По словам адитора Алексея Саватюгина, в этом году Минфину рекомендуется проводить государственные внутренние заимствования за счет ОФЗ, исходя из необходимости уменьшения процентного риска для федерального бюджета.

https://ria.ru/20210317/krizis-1601563636.html

https://ria.ru/20210323/proekty-1602410511.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей саватюгин, счетная палата рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика