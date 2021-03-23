Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/risk-1602410671.html
Счетная палата выявила увеличение процентного риска для бюджета России
Счетная палата выявила увеличение процентного риска для бюджета России
Изменение структуры размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах в 2020 году в пользу защитных инструментов повысило процентный риск для... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T00:35
2021-03-23T02:51
алексей саватюгин
счетная палата рф
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/31443/37/314433738_0:1:1001:564_1920x0_80_0_0_538cc61d02b71ea7189167195cdbce50.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Изменение структуры размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах в 2020 году в пользу защитных инструментов повысило процентный риск для федерального бюджета, говорится в отчете Счетной палаты.Россия в прошлом году более чем вдвое перевыполнила программу государственных внутренних заимствований: вместо изначально запланированных на 2020 год 2,3 триллиона рублей Минфин привлек свыше 5,1 триллиона рублей. При этом основной объем размещений пришелся на последние месяцы года после принятия решения о наращивании объемов госзаимствований в рамках мер по борьбе с коронавирусом.Министерство финансов реализовало амбициозные планы по государственным внутренним заимствованиям за счет изменения структуры размещения ОФЗ на аукционах, обращает внимание Счетная палата. Так, доля ОФЗ с переменным купоном в месячных объемах размещения на аукционах увеличилась с 5,3-20,9 процента в январе-июне до 59,2-93,6 процента в июле-ноябре."Итогом изменения структуры размещения ОФЗ на аукционах на фоне проводимых крупномасштабных заимствований явился рост совокупной доли защитных инструментов (ОФЗ с переменным купонным доходом и ОФЗ с индексируемым номиналом) в общем объеме государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах, до 37,6 процента по состоянию на 1 января 2021 года", — говорится в отчете.Подчеркивается, что показатель превысил безопасную отметку в 25 процента объема государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах. Такая ситуация свидетельствует об увеличении процентного риска для федерального бюджета, пояснили в Счетной палате.По словам адитора Алексея Саватюгина, в этом году Минфину рекомендуется проводить государственные внутренние заимствования за счет ОФЗ, исходя из необходимости уменьшения процентного риска для федерального бюджета.
https://ria.ru/20210317/krizis-1601563636.html
https://ria.ru/20210323/proekty-1602410511.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/31443/37/314433738_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_e0b7822f61bd331b9ae4e58fede6f0a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей саватюгин, счетная палата рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Счетная палата выявила увеличение процентного риска для бюджета России

00:35 23.03.2021 (обновлено: 02:51 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Изменение структуры размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах в 2020 году в пользу защитных инструментов повысило процентный риск для федерального бюджета, говорится в отчете Счетной палаты.
Россия в прошлом году более чем вдвое перевыполнила программу государственных внутренних заимствований: вместо изначально запланированных на 2020 год 2,3 триллиона рублей Минфин привлек свыше 5,1 триллиона рублей. При этом основной объем размещений пришелся на последние месяцы года после принятия решения о наращивании объемов госзаимствований в рамках мер по борьбе с коронавирусом.
Министерство финансов реализовало амбициозные планы по государственным внутренним заимствованиям за счет изменения структуры размещения ОФЗ на аукционах, обращает внимание Счетная палата. Так, доля ОФЗ с переменным купоном в месячных объемах размещения на аукционах увеличилась с 5,3-20,9 процента в январе-июне до 59,2-93,6 процента в июле-ноябре.
"Итогом изменения структуры размещения ОФЗ на аукционах на фоне проводимых крупномасштабных заимствований явился рост совокупной доли защитных инструментов (ОФЗ с переменным купонным доходом и ОФЗ с индексируемым номиналом) в общем объеме государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах, до 37,6 процента по состоянию на 1 января 2021 года", — говорится в отчете.
Заправщик заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 00:36
Счетная палата предупредила о риске нового топливного кризиса
Подчеркивается, что показатель превысил безопасную отметку в 25 процента объема государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах. Такая ситуация свидетельствует об увеличении процентного риска для федерального бюджета, пояснили в Счетной палате.
По словам адитора Алексея Саватюгина, в этом году Минфину рекомендуется проводить государственные внутренние заимствования за счет ОФЗ, исходя из необходимости уменьшения процентного риска для федерального бюджета.
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
00:34
СП советует усилить контроль за международным финансированием проектов
 
Алексей СаватюгинСчетная палата РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59В Германии продлили карантин
04:58В Хабаровском крае более 300 тысяч жителей будут меньше платить за тепло
04:31Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
04:20Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
04:06Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
03:45НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
03:35Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
03:28В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
03:17"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
03:16WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
03:00Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
02:50СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
02:21В работе Google произошел сбой
02:11Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
02:10Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
01:33Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
01:12Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья
00:53Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
00:51Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
00:47В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
Лента новостейМолния