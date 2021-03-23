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Дэниел Рэдклифф присоединился к фильму "Затерянный город Д"
Дэниел Рэдклифф присоединился к фильму "Затерянный город Д"
СМИ узнали, что британский актер Дэниел Рэдклифф присоединился к актерскому составу комедийного боевика "Затерянный город Д" ("The Lost City of D"), сообщает... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T07:12
2021-03-23T07:12
гарри поттер
сандра буллок
культура
кино и сериалы
новости культуры
дэниел рэдклифф
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что британский актер Дэниел Рэдклифф присоединился к актерскому составу комедийного боевика "Затерянный город Д" ("The Lost City of D"), сообщает Deadline. По информации издания, звезда фильмов о "Гарри Поттере" сыграет злодея. Вместе с ним в фильме задействованы Сандра Буллок и Ченнинг Татум, которых ранее утвердили на главные роли. В ленте также появятся Патти Харрисон (сериал "Выскочка") и Давайн Джой Рэндольф (сериал "Меломанка"). В картине действие развернется вокруг писательницы (Буллок), которая ведет затворнический образ жизни, и красавчика-модели (Татум), снявшегося для обложки ее романа. Вместе главные герои внезапно окажутся в джунглях. Там главная героиня поймет, что жизнь куда более многогранная и романтическая, чем любая история, описанная в ее книгах.Режиссеры фильма — Аарон и Адам Ни, известные по драме "Последний романтик" ("The Last Romantic") и "Банда грабителей" (2015).Премьера "Затерянного города Д" запланирована на апрель 2022 года.
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гарри поттер, сандра буллок, кино и сериалы, новости культуры, дэниел рэдклифф

Дэниел Рэдклифф присоединился к фильму "Затерянный город Д"

07:12 23.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФотоколл актера Дэниела Рэдклиффа
Фотоколл актера Дэниела Рэдклиффа - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что британский актер Дэниел Рэдклифф присоединился к актерскому составу комедийного боевика "Затерянный город Д" ("The Lost City of D"), сообщает Deadline.
По информации издания, звезда фильмов о "Гарри Поттере" сыграет злодея.
Вместе с ним в фильме задействованы Сандра Буллок и Ченнинг Татум, которых ранее утвердили на главные роли. В ленте также появятся Патти Харрисон (сериал "Выскочка") и Давайн Джой Рэндольф (сериал "Меломанка").
В картине действие развернется вокруг писательницы (Буллок), которая ведет затворнический образ жизни, и красавчика-модели (Татум), снявшегося для обложки ее романа. Вместе главные герои внезапно окажутся в джунглях. Там главная героиня поймет, что жизнь куда более многогранная и романтическая, чем любая история, описанная в ее книгах.
Режиссеры фильма — Аарон и Адам Ни, известные по драме "Последний романтик" ("The Last Romantic") и "Банда грабителей" (2015).
Премьера "Затерянного города Д" запланирована на апрель 2022 года.
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КультураГарри ПоттерСандра БуллокКино и сериалыНовости культурыДэниел Рэдклифф
 
 
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