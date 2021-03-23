https://ria.ru/20210323/publikatsiya-1602557050.html

США призвали Россию к расследованиям после публикаций "Новой газеты"

США призвали Россию к расследованиям после публикаций "Новой газеты"

Посольство США в России призвало Москву провести расследования после публикаций "Новой газеты". РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T21:52

2021-03-23T21:52

2021-03-23T21:52

россия

ахмат кадыров (политик)

дмитрий песков

рамзан кадыров

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Посольство США в России призвало Москву провести расследования после публикаций "Новой газеты"."Призываем власти РФ немедленно положить конец угрозам в адрес российской журналистки Елены Милашиной, а также провести всестороннее расследование этих угроз и вопиющих нарушений прав человека, упомянутых в ее публикациях", - говорится в сообщении американской дипмиссии в Twitter.О каких угрозах идет речь, в дипмиссии не пояснили.После публикаций бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" этого издания в адрес сотрудников подразделения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это обращение не по адресу: президент не является судебным органом и не может принимать судебные решения. Он рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты.В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что озадачен этими высказываниями Пескова. Глава республики уверен, что люди могут обращаться к президенту по вопросам, которые их волнуют. Песков в свою очередь подчеркнул, что любой россиянин может обратиться к Путину, но в информационных спорах законом уже предусмотрен необходимый арсенал юридических и правовых средств.В пресс-службе "Новой газеты " заявили РИА Новости, что примут решение о подаче иска против Кадырова по результатам голосования. На сайте издания опубликован вопрос к читателям, как реагировать на то, что после выхода нового расследования Кадыров назвал журналистов газеты "агентами западных служб". Сам Кадыров дал понять, что готов судиться, отметив, что верит в честность российского судебного процесса.

https://ria.ru/20210320/kadyrov-1602143645.html

https://ria.ru/20210320/gazeta-1602135549.html

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россия, ахмат кадыров (политик), дмитрий песков, рамзан кадыров, общество